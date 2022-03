Economía, covid y conflictos, protagonistas del Legislativo chino

Jesús Centeno Pekín, 4 mar El objetivo de crecimiento económico y el presupuesto destinado a Defensa, las tensiones por Taiwán, la estrategia de covid cero o la política exterior tras la invasión rusa a Ucrania protagonizarán la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que comienza mañana en Pekín. 1. RALENTIZACIÓN ECONÓMICA En la inauguración del cónclave este sábado se darán a conocer las previsiones de crecimiento de la segunda economía del mundo para 2022. Según algunos analistas, podría fijarse en torno al 5 % y el 5,5 % después de crecer un 8,1 % en 2021 gracias al repunte de las exportaciones y la baja base comparativa debido a la pandemia. Las autoridades ya han avisado de que la presión sobre el comercio será "muy fuerte" y harán "todo lo posible" para estimular el consumo interno, uno de los talones de aquiles del país, para lograr un crecimiento más orientado a los servicios frente a uno centrado en la inversión en infraestructuras y en la industria manufacturera. Las ventas minoristas no han repuntado como se esperaba por los últimos rebrotes de covid, a lo que hay que sumar los problemas de suministro, la crisis inmobiliaria, el desempleo juvenil o los posibles efectos negativos en la economía de las campañas reguladoras en sectores como el tecnológico y el educativo. 2. ENTRE RUSIA Y OCCIDENTE El ministro de Exteriores, Wang Yi, ofrecerá el lunes una rueda de prensa en paralelo a la sesión de la ANP con Ucrania como protagonista. China mantiene una posición ambigua e insiste tanto en "el respeto a la integridad territorial de todos los países" como en prestar atención a las "demandas de seguridad legítimas" de Rusia. "Pekín ofrecerá un apoyo limitado a Moscú dependiendo de cómo se desarrollen los hechos", resume a Efe Mario Esteban, investigador del Real Instituto Elcano. El experto Tong Zhao, del centro de estudios Carnegie-Tsinghua, apunta que los líderes tendrán que elegir entre "continuar e incluso redoblar su amistad con Rusia" bajo la creencia de que el mundo necesita un reequilibrio de poderes o "tratar la crisis como una oportunidad para mejorar sus relaciones con Occidente" dado que "Pekín aún necesita acceso a su tecnología y a sus mercados". 3. LA COVID CERO, A EXAMEN China entra en su tercer año desde que impusiera una implacable política de tolerancia cero contra la covid que, si bien ha logrado dejar su contador oficial de fallecidos en menos de 5.000, supuso el cierre de sus fronteras, así como confinamientos y restricciones a la movilidad allá donde detectaba rebrotes. Queda por ver si la ANP pone fin al aislamiento: algunos académicos señalan que eso no sucederá antes del XX Congreso que el Partido Comunista (PCCh) celebrará en octubre, mientras que otros epidemiólogos apuestan por ir tomando ya medidas progresivas. Pero la atención de las autoridades está en Hong Kong, que trata de sortear una oleada de la variante ómicron con cifras récord de contagios, ante lo que no se descarta un confinamiento masivo. 4. ALLANAR EL CAMINO DE XI En noviembre de 2021, el PCCh aprobó una "resolución histórica" que cimentaba el liderazgo absoluto de su secretario general y presidente del país, Xi Jinping. Esta ANP es una meta volante más hacia un tercer mandato de Xi, algo inédito entre los líderes de las últimas décadas, que deberá confirmarse en el Congreso de octubre. Según Esteban, la continuidad de Xi no estaría en entredicho y la atención recae sobre si el próximo Comité Permanente del Politburó (la cúspide del poder, compuesto por siete personas) cuenta solo con los más próximos a Xi, quebrando definitivamente un mando más colegiado, y si entre los elegidos hay algún sucesor a la vista. 5. ¿MÁS PRESUPUESTO PARA DEFENSA? La ANP dará también a conocer el crecimiento del presupuesto de Defensa del país -en 2021 fue de un 6,8 %- en medio de las tensiones en el mar de la China Meridional, el conflicto fronterizo con India y la mirada puesta en Taiwán, isla que Pekín reclama. Las incursiones de aviones chinos en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa provocaron que las relaciones entre Taipei y Pekín atravesaran, según afirmaron en 2021 las autoridades isleñas, "su peor momento" en las últimas cuatro décadas. Tras la invasión rusa a Ucrania, la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, ordenó a su Ejército que se mantenga "alerta", y esta misma semana recibió a una delegación de exfuncionarios estadounidenses, algo que levantó fuertes críticas en Pekín. 6. LEGISLACIÓN SOCIAL La ANP podría abordar la renqueante natalidad del país: además de permitir ya a sus ciudadanos tener un tercer hijo, algunas voces han pedido legislaciones que ayuden a revertir la creciente crisis demográfica. En mayo de 2021 las autoridades aseguraron que contribuirían a "reducir el gasto de las familias en educación", aunque los expertos piden propuestas que aborden obstáculos como la discriminación laboral contra las mujeres en edad fértil. También son de esperar medidas para acabar con el tráfico de personas a raíz de un mediático caso de maltrato a una mujer que fue vendida en 1998 y permaneció años encadenada. EFE jco/vec/jgb (foto) (vídeo)