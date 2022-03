Detienen al líder de la banda latina Forty Two en Madrid

Madrid, 4 mar La Policía española detuvo al líder de la banda latina Forty Two en Madrid, que llevaba dos meses escondido para evitar ser arrestado, y a nueve menores que dejaron herido de gravedad a otro en un ataque con machetes el pasado 30 de diciembre. Los agentes detuvieron al líder de los Forty Two el pasado miércoles en una casa del municipio de Alcorcón, en la periferia madrileña, y tras pasar a disposición judicial se encuentra ya en prisión, acusado de pertenecer presuntamente a una organización ilícita, informaron hoy fuentes policiales. La investigación que llevó hasta él se inició a finales de 2021, cuando la Policía tuvo conocimiento de que se podía encontrar en un piso de esa localidad. Pudieron comprobar que otros miembros de los Forty Two le visitaban de manera regular, supuestamente para recibir instrucciones en el seno de la banda. La Policía informó también de la detención de nueve menores como presuntos autores de varios delitos de lesiones graves con machete a otro menor en la noche del 30 de diciembre en la capital española. A uno de los arrestados se le considera también responsable de un delito de pertenencia a organización criminal, ya que es miembro probado de los Dominican Don’t Play. Todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. EFE jfs.lca/mcm/ajs/jgb