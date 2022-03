Danza y marionetas para inmortalizar en el escenario a la oscarizada Chihiro

María Roldán y Yoko Kaneko Tokio, 4 mar La oscarizada "El viaje de Chihiro" ha vivido un renovado estreno en Tokio con una adaptación teatral que recurre a la danza y las marionetas para inmortalizar el clásico del cine de animación de Studio Ghibli sobre los escenarios. Adaptada y dirigida por el británico John Caird, premio Tony a mejor dirección por el musical "Les Misérables" (Los miserables) y director asociado honorario de la Royal Shakespeare Company, la obra se representa desde esta semana y hasta el 29 de marzo en el Teatro Imperial tokiota antes de viajar a otras cuatro ciudades japonesas. "Quiero que el público disfrute y trasladarles cuánto amor siento hacia la obra", dijo un visiblemente nervioso Caird antes de que las luces se apagaran para el último ensayo general el 1 de marzo, ante un auditorio casi lleno por periodistas, representantes del estudio cinematográfico Toho (productor), Studio Ghibli y otros invitados. Con capacidad para 1.897 personas, la totalidad de las entradas para las 38 actuaciones programas en Tokio (y dos ensayos generales de los que sólo tendría lugar el último) se vendieron el mismo día que se pusieron a la venta, el pasado diciembre. DANZA Y MARIONETAS La adaptación teatral de Caird es una oda al trabajo original del director japonés Hayao Miyazaki. La obra traslada al escenario la totalidad del filme y convierte al reparto en parte de los decorados para dotar de dinamismo a la compleja tarea de llevar a al teatro la imagen animada. La trama está protagonizada por Chihiro, una niña de 10 años que se muda con sus padres a un nuevo hogar y que acaba perdida en un mundo paralelo de seres espirituales dominado por la bruja Yubaba. La pequeña tendrá que hacer frente a una crisis existencial y varios desafíos para recuperar a sus padres y volver al mundo humano. El diseño escenográfico lo firma Jon Bausor, que ha concebido un escenario giratorio que se adapta con versatilidad a las escenas tanto exteriores como interiores de la casa de baños donde transcurre la mayor parte de la acción, y cuya pintura, sumada a la iluminación, hace que parezca un fotograma dibujado a mano. La danza y las marionetas son elementos clave. "El papel me ha obligado a llevar al límite mi cuerpo", confesó a cámara la actriz Mone Kamishiraishi, de 24 años, sobre su encarnación de Chihiro. "Ha sido difícil aprender a caer sin hacerse daño", dijo Kannna Hashimoto (23), la otra intérprete de la protagonista en la obra, que cuenta con doble reparto. El peso de la expresión corporal es especialmente notable en el personaje del Sin Cara (Kaonashi). Los bailarines Koharu Sugawara y Tomohiko Tsujimoto dotan de gran personalidad a este personaje mudo que, al igual que ocurriera en la película, vuelve a ser uno de los más entrañables y sobrecogen a los espectadores con una nueva y emotiva danza en solitario. Destacable es también el papel de los numerosos marionetistas que, bajo la batuta de Toby Olié, posibilitan el vuelo de Haku convertido en dragón, como si de una bandera "koinobori" se tratara, o la colérica aparición de la cabeza gigante de Yubaba. Toda la obra transcurre acompañada de la inolvidable banda sonora de Joe Hisaishi, que ha sido adaptada, versionada y complementada por Brad Haak ("Mary Poppins", "Il Divo - A Musical Affair"), y cuenta con un impecable diseño de vestuario de Sachiko Nakahara. "Han trabajado siendo fieles a la película y eso se nota en el resultado", dijo el productor de la cinta original, Toshio Suzuki, en un mensaje remitido a los responsables tras ver el ensayo general. TEATRALIZACIÓN 20 AÑOS DESPUÉS "Sen to Chihiro no kamikakushi" ("El viaje de Chihiro", Spirited Away, 2001) se estrenó hace más de dos décadas y se convirtió en un fenómeno de masas reconocido con un premio Óscar. "Ahora que pienso que han pasado 20 años desde el estreno de la película, algunos de los actores acababan de nacer. La habrán visto en su infancia y me impresiona pensar que esa experiencia haya podido conducir al dinamismo de la obra de teatro", dijo Suzuki. El propio Caird manifestó su nerviosismo ante la acogida de la obra entre un público, el japonés, tan marcado por la película. Studio Ghibli se ha mostrado reticente a este tipo de trabajos, que hasta la fecha han sido muy limitados. En 2013, "Mononoke Hime" ("La princesa Mononoke", 1997) fue adaptada por la compañía teatral Whole Hog Theatre y sus obras no volverían a interpretarse en los escenarios hasta que en 2019 se adaptó al género kabuki "Kaze no tani no Naushika" ("Nausicaä del Valle del Viento", 1984), por el 35 aniversario del estreno original del filme. "El viaje de Chihiro" se representará tras Tokio en Osaka (abril), Fukuoka (mayo), Sapporo (junio) y Nagoya (junio-julio). Toho, que posee los derechos de distribución, espera poder llevar la obra a otras ciudades del mundo en el futuro. EFE mra-yk/ahg/lml (foto)