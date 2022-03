Confirman pena de 6 años al periodista marroquí Omar Radi por violación

Rabat, 3 mar El Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó hoy las penas de prisión impuestas en primera instancia a los periodistas marroquíes Omar Radi (6 años) y Imad Stitou (1 año) por un delito de violación de una colega periodista, informó a Efe su abogado Milud Qandil. Omar Radi, el principal acusado, fue condenado por la violación de su compañera Hafsa Boutahar -relación que él asegura que fue consentida-, mientras que a su colega Imad Stitou, que se encuentra actualmente fuera de Marruecos, se le condenó por no denunciar ese delito. “Es una sentencia que carece de equidad para Radi, y su defensa ha llevado horas y horas exponiendo durante el proceso de apelación (que comenzó el pasado 13 de octubre) las contradicciones que existen en las declaraciones de la supuesta víctima”, dijo Qandil a Efe. Añadió que los abogados de Radi intentarán convencerle para que recurra la sentencia ante el Tribunal de Casación. Stitou, que tiene que cumplir la mitad de su condena en prisión y el resto en libertad condicional, solo asistió al proceso de primera instancia y después se ha desplazado a Túnez donde reside actualmente. Los hechos de violación por los que fueron condenados los dos periodistas se remontan a julio de 2020, cuando Radi y su compañera de trabajo tuvieron relaciones sexuales. Stitou era la única persona presente en la habitación, pero el tribunal lo declaró cómplice y ya no pudo comparecer como testigo. Además de la acusación de violación, Radi estaba perseguido por atentar contra la seguridad del Estado por "recibir fondos extranjeros relacionados con servicios de espionaje", pero ha primado la condena más dura, que era la de la agresión sexual. Radi, 35 años, es periodista y militante de derechos humanos izquierdista. Ha colaborado con varios medios nacionales e internacionales, y en 2013 ganó un premio de periodismo de investigación. Uno de sus trabajos más notables lo hizo en 2016, cuando publicó un informe sobre los altos responsables marroquíes que habían adquirido terrenos estatales a precios bajos, que tuvo mucha repercusión mediática entonces. Radi es uno de los protagonistas de la investigación periodística revelada por un consorcio de medios europeos y americanos sobre el uso del programa Pegasus, desarrollado por la sociedad israelí NSO, para espiar a periodistas y opositores a través de sus teléfonos móviles. En un comunicado emitido el pasado 25 de noviembre, la organización Human Rights Watch concluyó, tras "una extensa revisión del caso", que no fue justo el juicio del Tribunal de Primera Instancia emitido el pasado 17 de julio contra Radi y Stitou. El pasado 23 de febrero, el mismo de Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó, en un caso similar, la pena de 5 años de prisión firme al periodista crítico Suleiman Raisuni, condenado por los delitos de "asalto sexual" y detención ilegal de un joven. EFE ms/gcf