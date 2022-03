China suspende la emisión de la Premier League por su apoyo a Ucrania

Londres, 4 mar Los partidos de la Premier League no se retransmitirán en China este fin de semana por los planes de los equipos ingleses de mostrar mensajes de apoyo a Ucrania tras la invasión del Ejército ruso, según reveló este viernes la cadena BBC. La plataforma iQiyi Sports, que posee los derechos de retransmisión de la liga inglesa en el país asiático, ha comunicado a la Premier que no emitirá los próximos partidos, en los que los capitanes de los equipos lucirán brazaletes con la bandera ucraniana, indicaron medios británicos. La compañía china firmó el año pasado un contrato por tres temporadas por los derechos del fútbol inglés cuya cuantía no fue desvelada. Los responsables de la Premier League anunciaron esta semana planes para que las pantallas de los estadios muestren mensajes de respaldo a Kiev y se invite a los aficionados a guardar "un momento de reflexión y solidaridad" antes del saque inicial de todos los partidos. La liga inglesa ha rehusado hacer comentarios sobre el apagón en las televisiones chinas del fútbol inglés y se limitó a subrayar esta semana que "rechaza completamente las acciones de Rusia" en Ucrania. La decisión de la plataforma china llega en un momento en el que la Premier sopesa suspender los contratos de derechos televisivos en Rusia, según ha avanzado el diario "The Times". Esta no es la primera ocasión que el país asiático veta la emisión del fútbol inglés. En 2019, el canal chino CCTV eliminó la retransmisión de un partido entre el Arsenal y el Manchester City después de que el centrocampista alemán Mesut Ozil criticara en las redes sociales el trato a la minoría uigur. EFE gx/er/apa