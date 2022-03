Biden alaba la alianza de Finlandia con OTAN en pleno debate sobre su ingreso

Washington, 4 mar El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó este viernes la alianza de Finlandia con la OTAN en un momento en el que crece el apoyo entre los finlandeses sobre un posible ingreso en la Alianza Atlántica. Biden recibió en el Despacho Oval al presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, para hablar de cómo reforzar la alianza de defensa bilateral tras la invasión rusa de Ucrania. "Estamos de acuerdo en que (la invasión rusa) no solo es un ataque a la seguridad de Europa y la paz y estabilidad globales", recalcó Biden en declaraciones a la prensa al comienzo de la reunión. "Y Finlandia es un socio clave de Estados Unidos, un aliado robusto también en temas de defensa y un aliado de la OTAN, especialmente en lo relativo a la fuerza y seguridad de la zona del mar Báltico", agregó. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no quiso aclarar durante su rueda de prensa diaria si Estados Unidos apoyaría un ingreso de Finlandia en la OTAN, al asegurar que esa decisión depende de todos los estados miembros de la alianza. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, el país nórdico ha enviado armamento a Kiev, rompiendo su tradicional postura de neutralidad, a la vez que ha aumentado el apoyo de los finlandeses a ingresar en la OTAN. Finlandia es el segundo país europeo —después de Ucrania— que más kilómetros de frontera comparte con Rusia y ya sufrió una invasión similar por parte la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que la cuestión de la OTAN siempre ha sido especialmente sensible. Durante su reunión con Biden, el mandatario finlandés aseguró que su país está haciendo "lo posible por ayudar" al pueblo ucraniano, "que está luchando por su país de forma valiente". El presidente estadounidense bromeó diciendo que el exmandatario Barack Obama (2009-2017) solía decir que las cosas en el mundo "irían bien si lo dejáramos todo en manos de los países nórdicos". Niinistö respondió: "Bueno, es que nosotros normalmente no empezamos guerras".