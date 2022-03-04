Контролируемый Китаем Азиатский инвестиционный банк прекратил «всю деятельность, связанную с Россией и Беларусью»

FILE PHOTO: The sign of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) is pictured at its headquarters in Beijing, China July 27, 2020. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) заявил в четверг, что он приостановил и пересмотрел все мероприятия, связанные с Россией и Беларусью, после продолжающегося конфликта в Украине.

В заявлении пекинского АБИИ говорится, что его руководство сделает все возможное для защиты финансовой целостности АБИИ в контексте меняющейся экономической и финансовой ситуации.

«В этих условиях и в интересах Банка руководство приняло решение о том, что все мероприятия, связанные с Россией и Беларусью, приостановлены и пересматриваются», — говорится в заявлении.

Китай, союзник России во многих областях, является крупнейшим акционером банка развития, имея 26,5% голосов.

BlackRock приостанавливает покупку российских ценных бумаг из-за войны в Украине

BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания, заявила в четверг, что приостановила покупку российских ценных бумаг, как в фондах, которыми она управляет напрямую, так и в фондах, которые следуют за индексами, в ответ на вторжение в Украину.

«В свете российского вторжения в Украину BlackRock приостановила в понедельник, 28 февраля, покупку всех российских ценных бумаг в наших активных и индексных фондах», - говорится в заявлении, направленном Эфе Ричу Кушель и Салиму Рамджи, двум высокопоставленным руководителям BlackRock.

Как они объяснили, компания также обратилась к поставщикам индексов с просьбой исключить российские ценные бумаги из своих списков, что делают некоторые из этих компаний, и меры, которые вступят в силу на следующей неделе.

«Мы продолжим консультации с регуляторами, поставщиками индексов и другими участниками рынка, чтобы наши клиенты могли оставить свои позиции в российских ценных бумагах, когда и где это позволят нормативные и рыночные условия», — заявили Кушель и Рамджи.

По данным BlackRock, российские ценные бумаги в настоящее время составляют менее 0,01% активов ее клиентов, в основном за счет индексов.

Инвестиционный фонд США управляет огромным портфелем активов, который на конец прошлого года превысил 10 триллионов долларов.

Решение BlackRock дополняет шаги, предпринятые в последние дни бесчисленными компаниями из всех секторов в ответ на вторжение России в Украину.

(С информацией от Reuters и EFE)

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