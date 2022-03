Algunas obras y una amistad para conocer a Pasolini en su centenario

Gonzalo Sánchez Roma, 4 mar Pier Paolo Pasolini fue un artista poliédrico y provocador como pocos. Escritor, poeta, cineasta y pensador sagaz, el italiano creó un universo personal que permite entender su visión del mundo, cuando se cumplen cien años de su nacimiento. Esta es una lista de novelas, películas o poesías -y una amistad- para adentrarse en este filósofo y narrador que, por su vida y obra, fue siempre atosigado y censurado, hasta su triste asesinato la noche del 2 de noviembre de 1975 en el litoral romano. - NOVELA: "Ragazzi di Vita" (1955), traducida como "Chavales del arroyo" (Ed. Nórdica), fue la primera novela de Pasolini, ambientada en una Roma a la que acababa de llegar huyendo de Friuli (norte), acusado de "indignidad moral" por masturbarse con unos jóvenes. La fascinación del autor por el proletariado queda patente desde sus inicios, con esta epopeya de pícaros que se buscan la vida como pueden en medio de una ciudad cruel, descarada y en plena reconstrucción tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. - POESÍA: "Le ceneri di Gramsci" (1957), "Las cenizas de Gramsci" en español, es su poemario más aplaudido y político, inspirado en la tumba de Antonio Gramsci, pensador y fundador del Partido Comunista Italiano, del que fue expulsado por la mencionada "indignidad". Con sus once poemas, Pasolini, comunista crítico y herético, pone sobre la mesa algunos de sus temas capitales, como la vida en los suburbios, la desigualdad inherente a ciertas formas de progreso, el desarraigo cultural o el atraso del mundo rural. Fue un auténtico éxito editorial y centró muchos debates, pues llegó en un momento clave para la potente izquierda italiana, por el XX Congreso del Partido Comunista soviético, en el que se renegó de Joseph Stalin, y poco después de la invasión de Hungría. - CINE: Pasolini rodó una veintena de cintas en las que entrelazó temas como la sexualidad, la pobreza, el sentido de lo sacro y, por supuesto, una feroz crítica política a la burguesía, que consideraba una nueva forma de fascismo. La miseria y el proletariado, claves en sus orígenes artísticos, están también en su debut en el cine: "Accattone" (1961), historia de un pícaro, o "Mamma Roma" (1962), la alegoría de una prostituta que quiere cambiar de vida, interpretada por Anna Magnani. "Il Vangelo secondo Matteo" (1964) fue considerada en 2014 por el Vaticano como la película más bella sobre Jesucristo, representado en la película por el sindicalista catalán Enrique Irazoqui. Por último, "Salò o le 120 giornate di Sodoma" (1975) fue su obra más osada. A medio camino entre la sátira y el terror, e inspirada en la novela del Marqués de Sade, arremete contra el poder, encarnado por varios hombres que someten a todo tipo de perfidias a un grupo de muchachos humildes. Su estreno fue póstumo. Pasolini fue asesinado el 2 de noviembre de aquel año por un prostituto en el litoral romano. - ARTÍCULOS: Del mismo modo que Émile Zola denunció el caso Dreyfus con su célebre "J'Accuse", Pasolini escribió un famoso artículo titulado "Io so" (Yo se, 1974) en el que aseguraba, a modo de advertencia, conocer la autoría de los convulsos Años de Plomo. "Yo lo se, pero no tengo las pruebas", avisaba, un año antes de ser asesinado, aunque el crimen sigue aún envuelto en interrogantes. - UNA AMISTAD: Los caminos de Pasolini y de Maria Callas se cruzaron al final de la vida de ambos, cuando la soprano más famosa de todos los tiempos, ahora en declive, se lanzó a protagonizar "Medea" (1969), y enseguida estrecharon una intensa amistad. Ella acababa de ser abandonada por el millonario Aristóteles Onasis tras nueve años de relación, suplantada por Jackie Kennedy, y aunque en un primer momento creyó ver en Pasolini el típico comunista bucólico, acabó enamorándose, según recuerdan amigos como la escritora Dacia Maraini. Sin embargo el suyo era un amor imposible, pues el poeta era homosexual. EFE gsm/mr/crf (Recursos de archivo en www.lafototeca.com: cod. 1595338, 590677, 1595339 y otros)