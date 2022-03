Albares: No podemos permitir que ciudadanos se angustien por riesgo nuclear

Bruselas, 4 mar El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este viernes que no se puede permitir que los ciudadanos europeos "vivan angustiados" por los riesgos nucleares, tras el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. "Ayer tuve un contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, mi colega y amigo Dmytro Kuleba, informándome de madrugada del inquietante asalto a la central nuclear por parte de fuerzas rusas y chechenas", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas. "No podemos permitir esas escenas en Europa. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos", añadió. EFE jug-cat/rml (foto) (vídeo)