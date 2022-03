Agenda informativa América audiovisual para el 4 de marzo de 2022

- América Latina.- La invasión rusa a Ucrania ha hecho saltar los precios de las materias primas, un escenario que en Latinoamérica podría beneficiar a los países exportadores de granos e hidrocarburos y perjudicar a los importadores, aunque unos y otros sufrirán mayores presiones inflacionarias, erosionando sus perspectivas de crecimiento económico para este año. - Los Ángeles (EE.UU.).- El coronavirus acabó con la vida de integrantes de su elenco y redujo los aforos y las fechas de su espectáculo "Jaripeo Sin Fronteras", pero ahora Pepe Aguilar -ganador de 4 Grammy- regresa con un show repleto de folclore mexicano, equitación y monta de toros que, asegura, "gustará hasta a los marcianos". - Miami (EE.UU.).- El premiado filme español "El buen patrón" abre este viernes una nueva edición del Festival de Cine de Miami, una importante pantalla internacional para las producciones de América Latina y España en la que este año tiene lugar especial el cine dominicano por su vitalidad. (audio) - Miami (EE.UU.).- El salsero Marc Anthony publica este viernes "Pa'lla Voy", disco en el que apuesta por la frescura que le dan compositores jóvenes que trabajan en su compañía discográfica Magnus Music, pero manteniendo su esencia, su característica voz y el (des)amor como tema nuclear de su carrera. - Ciudad de México (México).- El presidente de México no descarta que Baker Hughes tenga contratos en la refinería de Dos Bocas. - Ciudad de México (México).- Presidente de México dice que no enviarán armas a Ucrania. - Ciudad de México (México).- Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana procedente de Rumanía aterriza con 81 personas evacuadas desde Ucrania, en su mayoría mexicanos residentes en el país invadido por Rusia. - Ciudad de México (México).- Tras años de investigación multidisciplinaria y visita a las comunidades, el colectivo Dance Project relanza "Urdimbre", un proyecto de danza contemporánea con música en vivo e inspirado en la belleza de los textiles artesanales mexicanos. - Ciudad de Panamá (Panamá).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos presentan una denuncia ante fallas institucionales para proteger a la infancia de la violencia sexual y sus consecuencias. - Bogotá (Colombia).- El oficialista Óscar Iván Zuluaga, del uribista Centro Democrático, anunció este viernes a Alicia Eugenia Silva como su fórmula para las presidenciales colombianas, quien le ayudará a "construir una Colombia más justa y con oportunidades para todos". - El Tigre (Colombia).- En el puente por el que en 1999 desaparecieron sus maridos, hijos y hermanos a manos de paramilitares, las mujeres de El Tigre, un caserío del departamento colombiano del Putumayo, no olvidan el pasado para asegurarse de que no se repitan los hechos que partieron su historia en dos. - Caracas (Venezuela).- El jefe de la delegación de la UE en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, abordará con organizaciones de la sociedad civil diferentes aspectos del informe final de la Misión de Observación Electoral que se desplegó en el país caribeño para los comicios del pasado noviembre. - Quito (Ecuador). - Cerca de 250 ecuatorianos de los más de 700 que lograron escapar de Ucrania tras la invasión militar de Rusia llegan a Ecuador en el primer vuelo humanitario fletado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso. - Quito (Ecuador).- Tras haber tenido que interrumpir una exitosa gira por Latinoamérica días antes de la pandemia en 2020, un "eufórico" Raphael regresa al continente para deleite de su público más fiel y poder seguir "arriesgando" en el escenario. - Brasilia (Brasil).- El Gobierno brasileño divulga el crecimiento del Producto Interior Bruto en el último trimestre de 2021, después de haber cerrado el tercero y el segundo con un retroceso del 0,1 y del 0,4 %, respectivamente, de modo que si es positivo, Brasil sale de la recesión. - Buenos Aires (Argentina).- La Justicia de la provincia argentina de Salta dicta sentencia en el juicio contra el exobispo de Orán Gustavo Oscar Zanchetta, acusado de cometer abusos sexuales y contra quien la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión. EFE Mesa de Edición América (57 1) 3214855 Ext.107 tvefebogota@efe.com mbv/mf