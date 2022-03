Vico Ortiz: "Quiero hacer personajes 'queer' el resto de mi vida"

San Juan, 3 mar Vico Ortiz, que se identifica como una persona no binaria de Puerto Rico, asegura a Efe que su objetivo es meterse siempre en la piel de personajes de cine y televisión con "algún tipo de sabor 'queer" para concienciar a los espectadores y "abrir puentes". No binarios son sus personajes en dos estrenos de este jueves: la serie "Our flag means death", creada por David Jenkins para HBO, y el drama musical sobre la lucha del pueblo puertorriqueño "Calle de la resistencia", que debuta hoy en las salas de la isla. "Quiero hacer personajes queer el resto de mi vida", afirma Ortiz, terminando la frase con una carcajada, unas risas que acompañan toda su entrevista con Efe, en la que siempre habla en español en lenguaje inclusivo. Su papel en la comedia "Our flag means death" es el de Bonifacia/Jim, una joven con sed de venganza que debe disfrazarse de hombre para esconderse de sus enemigos pero que a lo largo de la serie va descubriendo su propia identidad. UN PIRATA QUE NO ACTÚA NI COMO HOMBRE NI COMO MUJER "Me quería asegurar de que Jim es Jim antes, durante y después. No está actuando como hombre cuando tiene la barba, no está actuando como mujer cuando no la tiene. La barba no le hace más masculine, menos femenine y estar sin barba no le hace más femenine, menos masculine", subraya. "Empecé a crear a este ser -continúa Ortiz- reclamando qué es lo que significa masculinidad, qué es lo que significa feminidad en mis propios términos, fuera de las estructuras o expectativas sociopolíticas". La serie está inspirada en la vida del aristócrata convertido en pirata Stede Bonnet del siglo XVIII y, en ella, Ortiz comparte créditos con Taika Waitit, Rhys Darby, Leslie Jones y Rory Kinnear, entre otros. "Jim está en una misión de venganza y descubre algo en sí que no hubiese quizás encontrado de otra forma. Me pareció una oportunidad realmente bien hermosa porque a mí me pasó igual", explica Ortiz, que reside en Los Ángeles. Hace seis años, participando en una obra de teatro en la que interpretaba a un personaje que era género fluido pero usaba los pronombres de "él", Ortiz se dio cuenta de algo importante. "No quiero ser hombre y no resueno con lo que se describe que es una mujer, sin embargo ambas energías resuenan de cierta forma y fluyen dentro de mí y ahí fue cuando dije 'ok, soy no binarie", agrega. CAMBIAR LA NARRATIVA Durante el rodaje de "Our flag means death", Ortiz abordó también esos temas con el elenco, mayoritariamente hombres: "Son tan tiernos y sensibles y tan abiertos a hablar sobre qué es la masculinidad, qué es ser hombre, y sentarse conmigo a explorar", comenta. "En términos de mi carrera, yo sé que asumo ciertas responsabilidades cuando entro al set, en muchas ocasiones soy la única persona trans, no binarie en un set, pues asumo la responsabilidad de educar y comenzar a cambiar la narrativa de cómo te introduces. Hola, mi nombre es Vico, mis pronombres son elle", explica. Ortiz hace "lo posible para abrir esos puentes" y, en términos de papeles, reconoce, que "la industria está cambiando", aunque queda mucho por mejorar. "Hace 12 años, cuando me mudé para Los Ángeles, si yo hubiese dicho inmediatamente soy trans no binarie no hubiese sido recibido de la misma forma en que se está recibiendo ahora", apunta, al tiempo que lamenta que al principio en Puerto Rico también fue difícil. "Lo más que me gusta es abrir ese diálogo de qué te hace mujer, qué te hace hombre, fuera de las estructuras sociales (...) Mi lucha es la misma lucha que todo el mundo y lo que deseo es que todo el mundo tenga la oportunidad de realmente vivir auténticamente en sus términos", asevera. NO SE CIERRA PUERTAS Ortiz ha participado en proyectos destacados como "American Horror Story: 1984", "Vida", "Everything's Gonna Be Okay", "The Casagrandes" y "The Sex Lives of College Girls", aunque sus roles protagonistas han llegado con los mencionados estrenos de hoy. No considera que los personajes no binarios le cierren puertas en la industria del entretenimiento y el espectáculo. "Recuerdo que alguien me dijo hace cuatro años: 'pero si tú haces de no binarie todo el tiempo, ¿no te estás poniendo en una cajita?', y yo: 'tú siempre haces de hombre cisgénero y nunca te pones en una cajita", rememora. Por ello, busca presentar a la sociedad y a la audiencia a "seres humanos iguales que cualquier otra persona", ya que -señala- "no hay una sola forma de ser trans, no binaria, de la misma forma que no hay solo una forma de ser mujer o de ser hombre". "De la misma forma que Emma Stone hace diferentes mujeres y Leo DiCaprio diferentes hombres, yo hago diferentes personas no binaries", remata Ortiz. Marina Villén