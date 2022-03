Valverde, a escena

Roberto Morales Madrid, 3 mar La inoportuna lesión muscular del alemán Toni Kroos abre el paso que estaba demandando el uruguayo Fede Valverde. Ya fue titular al inicio de temporada por la pubalgia de su compañero, y su rendimiento cada vez que Carlo Ancelotti recurre a él, el físico que aporta al equipo, le convierten en la baza del técnico italiano en un momento decisivo de la temporada. El Real Madrid pierde a su faro en el centro del campo. El jugador que más pases realiza y más centros mete al área. Todo lo que ocurre en campo contrario pasa por las botas de Kroos. Una lesión muscular de la que el viernes se conocerá el alcance exacto, le dejará fuera de combate ante la Real Sociedad y con casi total seguridad en una cita trascendental ante el PSG. Dos de los 'tres tenores' serían baja para el partido en el que el Real Madrid se juega su continuidad en la Liga de Campeones. El brasileño Casemiro sancionado, tras medir mal en el Parque de los Príncipes sabiendo que estaba apercibido. Kroos con un problema muscular fruto del cansancio y la acumulación de minutos. Ancelotti no cree en las rotaciones y los pocos cambios que realiza le comienzan a pasar factura en momentos clave de la temporada. Cayó Karim Benzema y su equipo lo acusó en la faceta anotadora. David Alaba ha estado 'entre algodones', no jugó en Vallecas y se piensa si debe hacerlo ante la Real Sociedad, y ahora es Kroos el que sufre un problema muscular. Futbolistas clave en la columna vertebral de un Real Madrid con colchón en Liga, el gran objetivo de Ancelotti que optó por ganar ventaja 'exprimiendo' al máximo a sus jugadores, pero que se juega todo a una carta en competición europea, obligado a remontar al poderoso PSG en el Santiago Bernabéu. DE MOMENTO, FEDE VALVERDE Ante la Real Sociedad meditaba Ancelotti dar descanso a Kroos o Modric para que lleguen en las mejores condiciones físicas a un partido que demanda máxima intensidad ante el París Saint-Germain. Ya no podrá ser y, de momento, aparece Fede Valverde para la cita y con casi total seguridad tendrá que añadir una segunda cara nueva en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Ante la ausencia de Casemiro, el elegido para jugar de mediocentro defensivo era Kroos. Su baja presenta un quebradero de cabeza para Ancelotti que no dispone de ningún especialista en la demarcación. Solo le queda el francés Eduardo Camavinga pese a que las pruebas realizadas en la demarcación no terminaron de convencer al técnico italiano. A Fede Valverde no le puede retrasar metros en su posición del campo porque renunciaría a todo su despliegue físico y presencia en los últimos metros. Mientras que Luka Modric no tiene las cualidades para jugar en una demarcación tan específica. Es el momento esperado por Fede Valverde. Aumenta la energía del centro del campo madridista, fresco de piernas, con apenas dos titularidades en sus diez últimas apariciones en el equipo. Autor del tanto del triunfo en la semifinal del título conquistado por el Real Madrid esta temporada, en la prórroga del clásico en Riad. Decisivo recientemente para cambiar el panorama del partido liguero ante el Granada y el de la última jornada en Vallecas frente al Rayo. 'El Pajarito' asume la responsabilidad y aporta un perfil de jugador que demandaba el perfil de partido que el Real Madrid necesita para dar la vuelta a la eliminatoria ante el PSG. El problema llegará para Ancelotti por la falta de ritmo de competición del resto de jugadores que han pasado al ostracismo en cuanto se rebajaron el número de partidos por semana. Camavinga apenas ha jugado una hora en todo el mes de febrero, Isco ha desaparecido tras quedarse sin minutos en los cuatro últimos encuentros del Real Madrid, la participación de Dani Ceballos tras recuperarse de su grave lesión de los Juegos Olímpicos, es testimonial con apenas 67 minutos en toda la temporada. Es el problema que recoge 'Carletto' por su filosofía mientras cruza los dedos para que lo de Kroos sea menos de lo esperado. EFE rmm/arh