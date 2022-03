Un particular se hace con un Picasso por 88.522 dólares en una subasta

Barcelona (España), 3 mar Un particular adquirió este jueves la obra "Padre e hijo a las orillas del mar", un dibujo original de Pablo Ruiz Picasso de alrededor del 1900, en una subasta organizada por Subarna Subastas. La obra del lote 582 fue vendida a un particular por el precio de salida de 80.000 euros (unos 88.522 dólares) más la comisión del 20 %, aunque contaba con una estimación de venta de 200.000 euros (221.305 dólares). Instituciones tanto públicas como privadas fueron llamadas a pujar por este dibujo a tinta y lápices de color, que forma parte de la cincuentena de obras que Picasso desarrolló a principios del siglo XX sobre las tarjetas comerciales de la mercería que sus amigos, los hermanos Carles y Sebastià Junyer-Vidal, tenían en la calle Argenteria de Barcelona (noreste de España). Durante las visitas de Picasso al establecimiento de los hermanos Junyer-Vidal, el artista compartía mesa con ellos, pero también aprovechaba para dibujar sobre las tarjetas que le facilitaban sus amigos. En ese momento, Picasso no les concedió más importancia y no firmó los dibujos, por lo que fueron los propietarios los que se encargaron de firmarlo; de ahí que la grafía difiera de aquellos dibujos que sí firmó posteriormente Picasso a petición de estos hermanos, tal y como informa Subarna. Los motivos de dúos masculinos en la obra de Picasso empezaron a ser más frecuentes desde "El vendedor de muérdago" (1902-1903), pasando por "La tragedia" (1903), y se encuentran algunos mismos aspectos en la manera de agrupar la figura del padre y del niño contra un fondo marino de "Padre e hijo a las orillas del mar". EFE ssa/mg/icn