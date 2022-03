Salen a la luz dos pinturas desconocidas de Mondrian en Países Bajos

La Haya, 3 mar Un escritor neerlandés, Nick Draaijer, revela en un libro publicado este jueves la existencia de dos retratos desconocidos pintados por el artista Piet Mondrian en 1907 y 1908, dos piezas históricas que pertenecen a la colección privada de su familia y que los expertos confirman como cuadros auténticos del pintor neerlandés. Las dos pinturas fueron un regalo para un amigo de Mondrian, Cees Bergman, para el que retrató a su esposa, Betsy Bergman-Cavalini, y cuatro de sus hijos. Los retratos de Caroline y Cornelis Bergman ya se conocían, pero los de los otros dos hijos, Nicolaas y Elisabeth (Bets), han salido a la luz ahora gracias a la investigación de Draaijer, que es bisnieto de Bets. Según relató Draaijer a la prensa local, le “cautivaba ya de niño el retrato que colgaba sobre el sofá” de sus abuelos, en el que estaba representada su tatarabuela Betsy. “Era como la Mona Lisa de la familia: no te miraba directamente, pero de ella emanaba cierta energía”, dice el escritor, que sabe desde hace años de la existencia de estos Mondrian, pero asegura que tuvo que guardar el secreto porque sus abuelos “estaban preocupados por que la gente descubriera que tenían algo tan valioso colgado en su casa adosada” en la zona de Zandvoort. Su búsqueda en las raíces familiares le llevó a descubrir las pinturas de Mondrian que habían adquirido sus antepasados. El Instituto Neerlandés de Historia del Arte, RKD, confirma que los retratos de Nicolaas y Bets tienen a Mondrian como autor. “No he visto las pinturas físicamente, pero me atrevo a poner la mano en el fuego. Por las imágenes y el hecho de que los otros dos niños también fueron pintados por Mondrian, estoy al 100 % convencido de que estos son de él”, señaló el experto en Mondrian del RKD, Wietse Coppes. En el libro “Los retratos secretos de Mondrian”, que se publicó este jueves en Países Bajos, el autor escribe sobre el vínculo entre sus allegados y el pintor neerlandés. Este descubrimiento llega en vísperas del aniversario del nacimiento del artista, que habría cumplido 150 años el próximo 7 de marzo, y que pintó los cuadros en una época en la que aún apostaba por la pintura figurativa, antes del estilo geométrico de sus pinturas más famosas. EFE ir/cat/jls