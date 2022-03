Perras que hablan: Cervantes se torna feminista en una hilarante obra teatral

Alejandro Prieto Montevideo, 3 mar El par de canes vagabundos al que Miguel de Cervantes da voz en "El coloquio de los perros" se transforma en un dúo de perras que, con canto, baile y mucho humor, despliega en el escenario una picante crítica a las masculinidades hegemónicas y los esquemas patriarcales. En pleno encierro de pandemia y con la "furia loca" de necesitar hacer algo, la compañía del actor y director argentino radicado en Madrid Hernán Gené comenzó a evaluar ideas con miras a un posible reencuentro con las tablas en los festivales españoles de teatro clásico. Así lo cuenta en diálogo con Efe —con el objetivo puesto en el estreno de la pieza este jueves en el Teatro El Galpón de Montevideo antes de viajar para varias representaciones en Argentina— la actriz y productora Georgina Rey, a quien se le ocurrió la idea inicial del proyecto. YA NO SON PERROS La argentina, que, en plena cuarentena, acababa de leer la novela ejemplar en la que Cervantes (1547-1616) da a los perros Cipión y Berganza el don de la palabra para contar algunas de sus andanzas, y, consciente de que es una obra que los españoles leen "en el cole", propuso darle una vuelta de tuerca a la historia. "(Cipión y Berganza) cuentan cómo han sido perros artistas, perros pastores, perros que han intentado ir a la escuela (...) y los echaban por distraer a los alumnos", resume, y destaca que en esos tropezones encontró un paralelismo con la realidad de la mujer. "Nos parecía que tenían mucho 'link' (conexión) con la situación femenina. Esta cosa de, de pronto, descubrirse con voz y con razonamiento, de tener los estudios cercenados, de ser maltratados en lo laboral y con mucha disparidad", remarca. Así surgió "El coloquio de las perras", pieza que —dice— llama la atención desde el título, ya que se buscó explorar, entre otras cosas, la connotaciones que la palabra "perras" tiene referida a las mujeres. ENSAMBLAR Y DIVERTIRSE Para Rey, el proceso de armar el espectáculo, que protagoniza junto a las españolas Amaranta Munana y Esther Acevedo, fue complejo, pues fueron incorporando a la puesta, que se centra en un programa de radio conducido por las perras, tanto vivencias propias de acoso o desigualdad como otras curiosidades. "Me encantó, sobre todo (el ver) cómo ensamblar cosas tan distintas, traer un poema de (la argentina) Alfonsina Storni, hablar de la perra Laika o el perro (semihundido) de Goya o la papisa Juana o una anécdota personal", expresa, y cuenta que revisó para la obra muchas de sus vivencias en torno a estos temas. "Tengo 50 años, entonces lo que cuenta la novela transpolado a lo femenino me hizo entender quién soy yo y en dónde me paro yo ante esas situaciones, en dónde nos paramos nosotras ante estas situaciones laborales de disparidad", acota. Mientras resalta la solidez de Gené, quien se encargó junto al actor Juan Hinojosa, como "estudioso y un conocedor profundo del Siglo de Oro", de encontrar el balance entre lo antiguo y lo nuevo para que el texto "no hiciera ruido", Rey dice haber tenido libertad de "jugar a lo contemporáneo". Así, con la "premisa fundamental" de divertirse en escena, ella, animada por el talento para el canto de Munana y el don por la coreografía de Acevedo, se animó a cantar y bailar en escena, algo que —está segura— le da un toque "muy lúdico" a la obra. UN CERVANTES FEMINISTA Para la gira rioplatense, que comienza con dos funciones en Montevideo y seguirá en Argentina por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, entre otros rincones, la artista tiene muchas expectativas porque, dice, en Suramérica no se trata tanto de la versión de un clásico leído por todos y puede ser vista desde otro lado. "Tengo una enorme ansiedad bien entendida por saber qué les produce la obra porque entiendo que la mayor parte del público no habrá leído 'El coloquio de los perros'; entonces, como lo toman como obra en sí, eso me intriga", apunta. La actriz, que ve en el humor una pieza clave de la obra, en la que reírse de las masculinidades hegemónicas es otra de las premisas, se anima, además, a aventurar qué pensaría Cervantes de esta mirada. "Creemos que Cervantes también estaría por la labor de pronunciarse por la igualdad, por el feminismo, por la mejora de las condiciones laborales, así como en su día esta fue una novela de denuncia social", esgrime. Y concluye que hoy, por suerte, las nuevas generaciones arrasan con una arraigada desigualdad de género. EFE apf/cmm/lll (foto) (video)