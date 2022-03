MSCI y FTSE Russell eliminarán acciones rusas de sus índices

(Bloomberg) -- MSCI Inc. y FTSE Russell eliminarán las acciones rusas de sus índices más seguidos, mientras que la Bolsa de Londres suspende la cotización de docenas de certificados de depósito rusos, aislando los valores de un amplio segmento de la industria de los fondos de inversión.

Una abrumadora mayoría de los participantes del mercado considera que el mercado ruso “no es invertible” y sus valores se eliminarán de los índices de mercados emergentes a partir del 9 de marzo, según declaró MSCI. FTSE Russell eliminará los componentes de Rusia que cotizan en la Bolsa de Moscú con un valor cero el 7 de marzo. Mientras tanto, se suspendió la negociación de 28 certificados de depósito de empresas rusas en la Bolsa de Valores de Londres, según declaró el jueves su director ejecutivo, David Schimmer, en una entrevista con Bloomberg Television.

Los vínculos de Rusia con los mercados mundiales se están cortando con la congelación de sus reservas de divisas tras la invasión de Ucrania, mientras que los controles de capital de Moscú y la prohibición de que los extranjeros vendan valores a nivel local han cerrado la salida a los inversionistas internacionales. El último golpe se produce cuando los compradores evitan las exportaciones de petróleo rusas, mientras sus bonos son rebajados a la categoría de “basura” y empresas como Shell Plc se retiran.

“No podemos vender nuestras acciones rusas”, dijo Russell Chesler, jefe de inversiones y mercados de capital del administrador de fondos VanEck Associates Corp. en Sídney. “Incluso la semana pasada, nuestros corredores no los vendieron cuando los mercados estaban abiertos, y esto solo deteriorará aún más las cosas para los inversionistas”.

El fondo soberano de Noruega, de US$1,3 billones, que ha visto cómo el valor de sus participaciones en Rusia se ha desplomado cerca de un 91% en lo que va de año, es otro de los administradores de activos que está lidiando con la cuestión de salir de los activos rusos. Según las estimaciones actuales, las pérdidas del fondo en sus participaciones rusas podrían ascender a algo menos de US$2.800 millones, ya que se considera que la participación tiene un valor de unos 2.500 millones de coronas (US$280 millones), frente a los 27.000 millones de coronas a fines del año pasado.

La decisión de la Bolsa de Valores de Londres de suspender los certificados de depósito rusos está “en relación con los acontecimientos en Ucrania, a la luz de las condiciones del mercado y con el fin de mantener los mercados ordenados”, dijo la bolsa en un comunicado. También señaló que menos del 1% de sus ingresos totales provienen de operaciones en Rusia y Ucrania.

El índice Dow Jones Russia GDR, que sigue a empresas como Gazprom PJSC y Sberbank of Russia PJSC, se ha hundido un 96% en dos semanas.

Bloomberg también está solicitando opiniones sobre la capacidad de inversión de los miembros del índice ruso en los indicadores de renta variable mundial antes del 3 de marzo. Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, es la empresa matriz de Bloomberg Index Services Ltd., que administra estos índices.

Mientras tanto, Stoxx Ltd. dijo que eliminará a las empresas rusas de sus índices tras las sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos. Más de 60 integrantes serán eliminados de su universo de índices al cierre del 18 de marzo. Además, S&P Dow Jones Indices “está llevando a cabo una consulta con los participantes del mercado sobre la posible eliminación de valores cotizados y/o domiciliados en Rusia”, incluidos los que cotizan en bolsas del extranjero.

Mientras Moscú mantiene su mercado de valores cerrado desde el lunes, las acciones de empresas rusas que cotizan en el extranjero se han desplomado esta semana. Para apoyar su mercado, el país anunció el martes que destinará hasta US$10.000 millones de su fondo soberano para comprar acciones.

