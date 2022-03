Ministros de Exteriores de OTAN y UE abordarán en Bruselas guerra en Ucrania

Bruselas, 3 mar Los ministros de Exteriores de la OTAN y los de la Unión Europea (UE) celebrarán mañana, viernes, sendas reuniones extraordinarias en Bruselas para abordar la invasión rusa en Ucrania y evaluar las medidas que están tomando para garantizar la seguridad europea. Los ministros aliados celebrarán una reunión en la sede de la OTAN por la mañana, a la que han invitado además a sus homólogos de Finlandia y Suecia así como al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Borrell será a continuación por la tarde el anfitrión en el Consejo de la UE, donde se darán cita los jefes de la diplomacia de los Veintisiete. El secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, ha sido invitado igualmente al Consejo de la UE y, tras su visita a Bruselas, iniciará una gira por varios países de Europa del este. En el encuentro de los ministros comunitarios también participará el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, quien se espera que haga propuestas y peticiones a la Unión Europea, según fuentes diplomáticas. REFUERZO DE LA OTAN La OTAN ha iniciado un refuerzo de efectivos en el este de la Alianza con aportaciones suplementarias de los aliados a misiones que estaban ya en marcha, pero también con el despliegue de su Fuerza de Respuesta, una fuerza multinacional compuesta por hasta 40.000 efectivos terrestres, aéreos, marítimos y de operaciones especiales que puede desplegarse con poca antelación en caso necesario. Francia lidera actualmente el componente de muy alta disponibilidad de esa fuerza, por lo que el miércoles completó el despliegue de 500 militares en Rumanía. La Alianza ahora explora refuerzos en otros países del flanco este, como Eslovaquia, de acuerdo con fuentes diplomáticas. Lo que no contemplan los aliados es declarar Ucrania zona de exclusión aérea, algo que podría considerarse una declaración de guerra. LA UE ENVÍA ARMAS Por otra parte, los Veintisiete formalizaron esta semana el uso de 500 millones de euros del Fondo Europeo para Apoyo de la Paz (FEAP) para invertir en equipos letales y no letales para Ucrania. Se trata de mutualidad la aportación de armas y equipos defensivos a cargo de ese fondo, que no pertenece al presupuesto de la UE sino que es financiado por los Estados miembros. Está descartada la posibilidad de entrar en territorio ucraniano para su entrega, así como aportar a los ucranianos aviones de combate puesto que eso se consideraría una intromisión en el conflicto. “Los rusos han declarado que todo el que transporte ayuda militar de occidente al territorio ucraniano, sería un objetivo”, indicó un alto cargo comunitario, quien recalcó que de ahí la discreción sobre cómo la UE va a dar ese apoyo militar. Lo que de momento no se contempla y deberá ser reevaluado es la posibilidad de enviar una misión EUTM de formación militar como había solicitado Ucrania, precisaron las fuentes comunitarias. Subrayaron en todo caso que a la UE no se la puede considerar “beligerante” en este contexto de acuerdo con la ley internacional, por el hecho de conceder a Ucrania activos para su propia defensa. “No somos enemigos de Rusia, somos amigos de Ucrania, es una cosa diferente”, destacaron. Para ese alto cargo europeo, que Rusia haya decidido elevar el nivel de alerta de su disuasor nuclear es un “movimiento normal” al aumentar el nivel de alerta general de las fuerzas armadas, aunque el anuncio puede ser visto como una “amenaza”. Consideró que no existe tanto una amenaza para Occidente pero sí la “posibilidad, quizá no realista en este momento”, de que el presidente ruso, Vladímir Putin, “utilice un arma nuclear táctica en Ucrania” si cree que está perdiendo en sus objetivos de derrocar el Gobierno de Kiev para colocar una “marioneta” afín en su lugar. El uso de un arma nuclear en ese contexto supondría un “cambio radical” en la situación, subrayó. POSIBLES NUEVAS SANCIONES Después de tres rondas de sanciones a Moscú por su agresión a Ucrania, los Veintisiete contemplan la preparación de una cuarta. Las medidas restrictivas que ya están en vigor contra el Banco Central ruso o la exclusión de varios bancos del sistema de comunicación SWIFT van a acabar también afectando a la economía comunitaria, según han reconocido fuentes comunitarias, que alertan de represalias por parte de Moscú. También se ha sancionado a una lista de oligarcas rusos por sostener el régimen de Putin. En todo caso, no se esperan decisiones concretas sobre nuevas sanciones este viernes. EFE rja-jug/cat/fpa (Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)