Marc Soler junto a Pogacar en Strade Bianche y Tirreno Adriático

Redacción deportes, 3 mar El esloveno Tadej Pogacar será el líder del UAE para la Strade Bianche y Tirreno Adriático, en cuyo equipo se ha incluido al español Marc Soler, mientras que los emiratíes contarán con la baza para la general del portugués Joao Almeida en la París Niza. Para la Strade Bianche los elegidos para afrontar la prueba del "sterrato" son Tadej Pogacar, Marc Soler, Mikkel Bjerg, Alessandro Covi, Maximiliano Richeze, Vegard Laengen y Diego Ulissi. Pogacar, doble ganador del Tour de Francia y reciente vencedor en la ronda de los UAE, afronta con especial ilusión la carrera italiana. “Después del UAE Tour, nos quedamos allí unos días más y ahora estamos de regreso en Europa, listos y hambrientos para las próximas carreras. Corrí mucho en Italia el año pasado y es un lugar que realmente disfruto. La recepción de los 'tifosi” siempre es especial, y la comida también es increíble", indica Pogacar. Hablando de la Strade, el campeón esloveno destacó que es una carrera que le gustaría ganar. "No es ningún secreto que la Strade es una carrera que realmente me gusta y me encantaría ganar, pero también tendremos a Covi, que está en gran forma, y ​​también a compañeros experimentados como Ulissi, así que estamos bien cubiertos". Para la Tirreno-Adriatico que se disputa del 7 al 13 de marzo, Pogacar irá a defender el título conquistado en 2021 con una motivación especial. "Tirreno-Adriático fue una gran victoria que aprecio mucho, estoy emocionado de volver allí. Han cambiado un poco el formato de carrera con respecto al año pasado pero, como siempre, serán etapas largas y duras todos los días”, comentó. El equipo para la "Carrera de los dos mares" estará compuesto por Tadej Pogacar, Marc Soler, Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Davide Formolo, Rafal Majka y Maximiliano Richeze. El UAE también estará presente en la París Niza que se disputa hasta el día 13. Para la "Carrera del Sol" el líder del equipo será el portugués Joao Almeida, sin olvidar al estadounidense Brandon McNuly. Ambos estarán acompañados por Alexys Brunel, Finn Fisher, Sebastián Molano, Jan Polanc y Matteo Trentin. EFE soc/ea