Los cigarros puros se salvan de una ley en Florida para no fumar en las playas

Miami, 3 mar El Congreso de Florida aprobó por primera vez un proyecto de ley para dar a los municipios y condados del estado la potestad de prohibir fumar en parques y playas, pero hace una excepción con los cigarros puros por ser biodegradables, algo que no gusta a todos. "Es una ley débil", dijo a Efe el ingeniero John Michael Pierobon, un activista de la organización Tobacco Free Partnership en el sur de Florida. Pierobon lleva años tratando de que no se permita fumar en la playas de Florida, no solo por los efectos dañinos del tabaco en la salud humana sino por los que causan los filtros de los cigarrillos en el medio ambiente y pese a la aprobación del proyecto de ley HB-105, no quiere cantar victoria todavía. El activista considera que la excepción hecha con los cigarros puros es una "ridiculez". "Es como si se prohibiera entrar con perros a la playa, pero a los que son grandes no", dice Hasta el día de hoy en Florida solo las autoridades estatales tienen la potestad de prohibir fumar en las playas, algo que no han hecho, pero el proyecto de ley cambia esa situación al dejar en manos de las autoridades municipales y condales la decisión. El senador republicano del Congreso floridano Joe Gruters fue el patrocinador del proyecto que quedó aguado con la enmienda introducida por Jason Brodeur, presidente del Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que limita la medida a los cigarrillos. La senadora demócrata Tina Polsky mostró su descontento con la enmienda. "No solo son las colillas (..), no quiero oler a cigarro (...) ¿por qué está excepción?", dijo. Si es firmada por el gobernador, la ley entraría en vigor el 1 de julio y Florida, famosa por sus abundantes playas, se podría sumar así a una corriente que ya han seguido California y Hawai entre otros estados. Un tercio de toda la basura que se recoge en las playas y parques de Estados Unidos son restos de cigarrillos, según organizaciones como Keep America Beautiful. No solo son un peligro para los niños pequeños que se llevan cualquier cosa a la boca, también para los animales y para el mar, donde acaba gran parte de los miles de millones de restos de cigarrillos que se producen en el mundo, arrastrados por el viento o por la corriente de arroyos y ríos y también por las mareas que bañan las playas, dice Pierobon. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos 1.300 millones de fumadores en el mundo. Si cada uno fuma aunque sea un solo cigarrillo al día, son 1.300 millones de filtros y restos de papel y tabaco que se acumulan a diario. Los filtros, que contienen una variedad de químicos, algunos tóxicos, no son biodegradables y tardan años en desintegrarse.