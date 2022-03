Llega a España la periodista y activista cubana Liliana Hernández

Madrid, 3 mar La activista cubana Liliana Hernández llegó este jueves a España tras salir de Cuba e informó de que su intención es quedarse durante un año, en el que seguirá "la lucha" para "cambiar" la situación en la isla. "Familia, estoy ya en Madrid, más tarde cuando llegue a casa hago directa por CiberCuba Noticias -el medio para el que trabaja-", avisó la cubana en sus redes sociales. En un escueto mensaje, Hernández, que cuenta también con nacionalidad española, aseguró que su marcha no significa "irse" de Cuba y compartió su deseo de permanecer "un año libre de represión" en España. La activista se une a otros disidentes cubanos, como Yunior García o Carolina Barrero, que en los últimos meses decidieron salir de Cuba y llegaron a España para establecer su residencia de manera temporal, según indicaron ellos. Tras aterrizar en Madrid, Hernández se trasladó a Valladolid (centro) donde reside su familia, como escribió en su página de Facebook. "No me fui de Cuba, estaré poco más de un año libre de represión pero sigo en la lucha y trabajando por cambiar nuestra Cuba, ahora toca enseñarle a los cubanos de la isla la vida real", dijo. EFE msh/ajs/psh