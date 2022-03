La UE puede recortar en más de un tercio sus compras de gas ruso en un año

París, 3 mar La Unión Europea podría reducir en más de una tercera parte sus importaciones de gas natural ruso en un año si pone en marcha una serie de recomendaciones formuladas este jueves por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El catálogo de diez medidas propuestas por la AIE incluye desde no firmar nuevos contratos de suministro con Rusia hasta buscar otros proveedores, pasando por potenciar todo tipo de alternativas (renovables, biomasa o, nuclear) y mejorar la eficiencia energética. "Ya nadie se hace ilusiones. El uso por parte de Rusia de sus recursos de gas natural como arma económica y política muestra que Europa debe actuar rápidamente para afrontar las considerables incertidumbres sobre los suministros rusos el próximo invierno", señaló el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. Las medidas propuestas incluyen establecer una capacidad mínima de almacenamiento de gas para tener más resistencia a los choques del mercado y un mecanismo para que el precio de la electricidad sea menos sensible al aumento de la cotización del gas. La reducción de la dependencia energética de Europa respecto a Rusia, sobre todo del gas natural pero también del petróleo, será uno de los asuntos clave que tratará la cumbre informal de líderes de la UE que se celebrará los próximos días 10 y 11 de marzo en Versalles (Francia). Europa no puede "depender de otros, sobre todo del gas ruso", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, durante el discurso televisado al país que pronunció en la noche del miércoles, y en el que avanzó que la cumbre comunitaria comenzará a tomar decisiones La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, anunció durante la presentación de la AIE que la próxima semana ofrecerá un plan para reducir la dependencia de la UE del gas ruso, plan que tendrá en cuenta las recomendaciones de la agencia, que tiene su sede en París. EFE rcf-ac/fp