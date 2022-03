La reina emérita de Bélgica, 8 semanas en convalecencia por una caída

Bruselas, 3 mar La reina emérita Paola de Bélgica estará en convalecencia durante ocho semanas tras fracturarse el cuello del húmero derecho en una caída, según informó este jueves el Palacio Real. No está previsto que la reina, de 84 años, sea operada, indicó el Palacio Real en un escueto comunicado en el que no dio detalles sobre las circunstancias de la caída y se limitó a señalar que la soberana suspende todas sus actividades durante dos meses. Estaba programado que la reina Paola asistiese al concierto de gala de la fundación que lleva su nombre del próximo día 10, ni al de la Capilla Musical Reina Isabel del día 14 de marzo. Tampoco podrá estar un día después, el 15 de marzo, en una conferencia en el Senado, junto con el rey Alberto, mientras que para el mes de abril la soberana no tenía ninguna actividad oficial en su agenda aún. A mediados de febrero, la reina emérita Paola, que dejó el trono cuando abdicó su esposo Alberto II en 2013, confesó en un documental inédito sus "increíbles esfuerzos" por adaptarse a la vida pública tras casarse con el antiguo jefe del Estado a los 22 años y confesó haber tenido amantes durante un periodo de crisis matrimonial. Esa época fue de 1966 a 1984, cuando el rey Alberto tuvo una relación con la baronesa Sybille de Sélys, con la que tuvo a su hija ilegítima Delphine, a la cual reconoció años después tras un proceso judicial para que se hiciera una prueba de paternidad. La pareja real tuvo tres hijos: Felipe (el actual monarca), Astrid y Lorenzo. EFE cat/jaf/mj