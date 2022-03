La Fórmula Uno no correrá más en Rusia

Londres, 3 mar La Fórmula Uno ha cancelado el contrato que le unía a Rusia hasta 2025 y no celebrará ningún Gran Premio más en el país. La competición ya anunció la cancelación del Gran Premio de Rusia este año, que tenía que correrse en Sochi en septiembre, tras la invasión rusa de Ucrania, y ahora ha anunciado que no se volverá a correr en el país. De este modo, San Petersburgo, que ya perdió la final de la Champions League esta temporada, no tendrá su primer Gran Premio en 2023. El contrato de la Fórmula Uno con Rusia se extendía hasta 2025. "La Fórmula Uno puede confirmar que ha cancelado su contrato con el Gran Premio de Rusia, lo que quiere decir que Rusia no tendrá una carrera en el futuro", dijo la competición en un comunicado.