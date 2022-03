La City Londres excluye al sector aeroespacial ruso de su mercado de seguros

Londres, 3 mar El Reino Unido prohibirá a las empresas rusas del sector aeroespacial el acceso a las aseguradoras de la City de Londres, uno de los principales centros mundiales de seguros especializados, indicó este viernes el Ministerio de Economía británico. En respuesta a la invasión militar de Ucrania ordenada por el Kremlin, una nueva legislación prohibirá que las firmas rusas del sector contraten seguros o reaseguros, de manera directa o indirecta, a través de corredores con sede en el Reino Unido. Con esa medida, el Gobierno británico "demuestra su compromiso con la aplicación de severas sanciones económicas" contra Rusia, subrayó el ministerio en un comunicado. El veto a las operaciones en la City de Londres limitará el acceso al "mercado global" de seguros de las aerolíneas rusas, que ya están bajo presión como resultado de otras sanciones financieras contra Rusia y las prohibiciones de vuelos por parte de numerosos países. El conocido como Lloyd's of London es un mercado en el que participan más de 50 aseguradoras, a través del cual se suscriben primas por valor de 35.500 millones de libras al año (42.800 millones de euros). "Mantenemos comunicaciones regulares con el Gobierno británico y con reguladores internacionales, y trabajamos junto con los participantes del mercado para cumplir con la implementación de sanciones aplicadas por gobiernos de todo el mundo", dijo al diario "Financial Times" el jefe de Mercados de Lloyd's of London, Patrick Tiernan. EFE gx/vg/si