Moscú, 3 mar La Bolsa de Moscú continúa cerrada por cuarto día consecutivo tras la decisión tomada la víspera por el Banco Central de Rusia de no reanudar las operaciones financieras en este espacio debido a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras su invasión a Ucrania. "El Banco de Rusia tomó la decisión de no reanudar el 3 de marzo de 2022 las ventas en la Bolsa de Moscú", informó en un comunicado el regulador ruso, que teme a un desplome de los principales valores a consecuencia de las sanciones. Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras. El regulador se reservó el derecho a informar el mismo viernes su decisión sobre una posible reapertura de la Bolsa de Moscú. La Bolsa de Moscú permanece cerrada desde el pasado 28 de febrero, cuando Rusia amaneció ya sabiendo que la Unión Europea, EE. UU., Canadá y otros socios excluirían a algunos bancos rusos del sistema de comunicación interbancario internacional Swift, un golpe sin precedentes para aislar al país del sistema financiero mundial. El rublo se desplomó entonces en el mercado Forex casi un 30 % frente al dólar y el euro, una caída no vista desde al menos 1993 y 1994, respectivamente. Con el cierre de la Bolsa, Rusia intenta evitar desde hace cuatro días un batacazo mayor como el que sufrió el índice MOEX hace ocho días en respuesta al anuncio ruso de que lanzaba una ofensiva militar contra Ucrania y las primeras sanciones contra el mercado financiero y la deuda soberana. La Bolsa se desplomó entonces un 45 % y los principales valores se dejaron más del 58 %. El Banco de Rusia espera que, con las medidas tomadas para estabilizar el mercado, tranquilice a los inversores rusos. Entre otras medidas, ha decidido permitir a los bancos afectados por las sanciones utilizar su colchón de capital acumulado para seguir operando y ha subido los tipos de interés al 20 %. Por su parte, el Gobierno ruso ha ordenado utilizar hasta 1 billón de rublos (10.018 millones de dólares o 8.906 millones de euros) del Fondo Nacional de Bienestar --que se nutre de los ingresos del petróleo y es una especie de huchas para malos momentos-, para la compra de acciones de empresas rusas.