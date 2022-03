La alianza entre EAU y EEUU se somete a una prueba de estrés -enviado

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan (izquierda), escucha junto al embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, Yousef Al Otaiba, al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo (no en la foto), hablar mientras asiste a una cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de septiembre de 2018. REUTERS/Darren Ornitz

Por Alexander Cornwell

ABU DABI, 3 mar (Reuters) - La relación entre los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos está pasando por "una prueba de estrés", dijo el jueves el enviado emiratí en Washington, Yousef Al Otaiba, pero añadió que confía en que los dos países estrechamente asociados "lo superarán".

Los EAU han tratado de mantenerse neutrales entre los aliados occidentales y Rusia, mientras Washington presiona para que se adopte una postura global contra la invasión rusa de Ucrania. Abu Dabi también ha estado presionando a Washington para que restablezca una designación de terrorismo sobre el grupo hutí de Yemen después de que lanzara ataques contra el estado árabe del Golfo.

"Es como cualquier relación. Tiene días fuertes en los que la relación es muy saludable y días en los que la relación está en entredicho. Hoy, estamos pasando por una prueba de estrés, pero confío en que saldremos de ella y llegaremos a un lugar mejor", dijo Otaiba en una entrevista en el escenario de un evento de defensa.

No dio más detalles.

Estados Unidos es un aliado clave en materia de seguridad para los Estados del Golfo, pero los representantes emiratíes han expresado su incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la región y han establecido vínculos con países como China y Rusia, y se han movilizado para impulsar las capacidades de defensa de los EAU como elemento disuasorio frente a Irán.

Los Emiratos Árabes Unidos, frustrados por la lentitud de un acuerdo para adquirir aviones de combate F-35 de fabricación estadounidense y por las condiciones relacionadas con la venta, dijeron en diciembre que suspenderían las conversaciones al respecto, parte de un acuerdo de 23.000 millones de dólares que incluye aviones no tripulados y otras municiones avanzadas.

Los puntos conflictivos han sido las preocupaciones sobre la relación de Abu Dabi con China, incluido el uso de la tecnología 5G de Huawei en el país, cómo pueden desplegarse los aviones furtivos y qué parte de la tecnología del F-35 podrán utilizar los emiratíes.

"Creo que tenemos un historial muy sólido y pulcro no sólo en cuanto a la obtención de la tecnología más sensible de Estados Unidos y de otros países occidentales, sino también en cuanto a la protección de esa tecnología. No hemos tenido ningún incidente en el que algo haya caído en manos equivocadas", dijo Otaiba.

Los Emiratos Árabes Unidos ya cuentan con aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense.

Dijo que los EAU querían desarrollar una industria de defensa dinámica y autosuficiente.

"Queremos que los países y las empresas vengan aquí y creen la industria... Queremos que la gente transfiera sus tecnologías aquí. Queremos que la gente desarrolle sus tecnologías aquí".

(Reporte de Alexander Cornwell; redacción de Lina Najem y Ghaida Ghantous; edición de Clarence Fernandez y Christian Schmollinger; traducción de Flora Gómez)