Jueves, 3 de marzo de 2022 (23.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== NEGOCIACIONES Ucrania y Rusia acuerdan un alto el fuego temporal para evacuar civiles Moscú/Kiev Representantes de los grupos negociadores de Rusia y Ucrania afirmaron que en la reunión de hoy se acordó un alto el fuego temporal en los lugares donde se establezcan corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia. "Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. PUTIN Putin dice a Macron que su ofensiva va según lo previsto y se recrudecerá París El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su ofensiva sobre Ucrania va "según lo previsto" y se va a recrudecer a menos que ese país acepte sus condiciones, entre ellas su desmilitarización, indicaron fuentes del Elíseo. La conversación telefónica tuvo lugar a petición de Putin y en ella el líder ruso advirtió de que si los ucranianos no aceptan sus términos por la vía político-diplomática, Rusia los conseguirá por la militar. El jefe de Estado francés extrajo de ese intercambio telefónico que "lo peor está por llegar", dada la determinación de Putin y su argumento de achacar a Ucrania el desencadenante de su operación por el incumplimiento, a juicio del líder ruso, de los acuerdos de paz de Minsk. La conversación entre Putin y Macron fue antes del acuerdo de alto el fuego temporal para evacuar civiles. SITUACIÓN Retener el sur del país, prioridad para el Ejército ucraniano Kiev Ucrania intentó hoy con todas sus fuerzas retener el control sobre el sur del país, donde se encuentran sus principales puertos marítimos, claves para el abastecimiento de su población. Logró mantener un día más su bandera en Mariúpol, principal puerto en el Azov, que Moscú quiere convertir en un mar interior para garantizar la seguridad de la base naval crimeana de Sebastópol. Vadym Boychenko, alcalde de Azov, afirmó que "están haciendo un bloqueo como en la antigua Leningrado. Deliberadamente destruyeron la infraestructura vital para el funcionamiento de la ciudad". El Ejército ucraniano espera que ahora el enemigo golpee con toda la fuerza militar el puerto de Berdiansk y las ciudades de Zaporozhie y Melitopol. TELÉFONO ROJO EEUU establece línea directa con Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos Washington EE.UU. estableció una línea directa de comunicación con el Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos no deseados entre las fuerzas rusas y los soldados estadounidenses desplegados en países aliados en el este de Europa, dijo a Efe este jueves un responsable de Defensa en Washington. El funcionario indicó que la línea se estableció el 1 de marzo "con el propósito de evitar errores de cálculo, incidentes militares y una escalada" de la tensión entre las dos potencias. ÉXODO REFUGIADOS Un millón de personas abandonan Ucrania en la primera semana de la invasión Bucarest / Naciones Unidas El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo hoy en Bucarest que el número refugiados que han huido de Ucrania ha rebasado ya el millón de personas y las llegadas continuarán aumentando "si las acciones militares" no se detienen. "Estoy aquí en el día en que se han contabilizado un millón de refugiados en las fronteras de Ucrania", señaló Grandi en uno de sus actos en la capital rumana, en la que se ha comprometido a apoyar con dinero y otros recursos a Rumanía y otros países receptores de refugiados, como Moldavia y Polonia. La ONU denunció hoy episodios de "racismo" en la evacuación de civiles de origen africano y asiático de Ucrania y en su llegada como refugiados a países vecinos y reclamó a los Gobiernos de la zona medidas para ponerles fin. RUSIA Rusia denuncia que Ucrania trabajaba para conseguir la bomba atómica Moscú El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, denunció este jueves que Ucrania trabajaba en la fabricación de una bomba atómica. "Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania conservó el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que Irán o Corea del Norte. Es más, según datos de inteligencia del SVR, Ucrania trabajaba en esa dirección", afirmó en un comunicado. CRÍMENES DE GUERRA Occidente presiona para que ONU investigue posibles crímenes de guerra rusos Ginebra Los países de la Unión Europea, EEUU y el Reino Unido apoyaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión de investigación de posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania, que se votará este viernes y ante la que sólo Rusia, China y Venezuela se manifestaron en contra. Antes de la votación de una resolución para crear esa comisión, que estaría formada por tres expertos independientes, se celebra hoy y mañana un debate en el Consejo que se inició con la intervención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ya acusó a Rusia de graves abusos en Ucrania. SANCIONES EE.UU. sanciona al círculo cercano de Putin para que le dé la espalda Washington Estados Unidos subió este jueves un nuevo escalón en su repertorio de sanciones contra Rusia p or la invasión de Ucrania apuntando a los oligarcas del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de que den la espalda al jefe del Kremlin."Seguimos imponiendo sanciones muy duras a Putin y aquellos que le rodean", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en declaraciones a la prensa al comienzo de una reunión con su gabinete. En concreto, Washington dirige sus medidas contra los activos y transacciones bajo jurisdicción estadounidense de ocho oligarcas y sus familias, incluido el supuesto "testaferro" de Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Ejecutivo ruso, Dmitri Peskov. También prohíbe la entrada a Estados Unidos de 19 miembros de la élite rusa y sus parientes, además de bloquear los activos de siete organizaciones rusas y 26 personas, a las que la Casa Blanca acusa de promover "desinformación" sobre la guerra de Ucrania. Además, Estados Unidos ha entregado cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania por primera vez en los últimos días, que incluyen 200 enviados el pasado lunes, informó la CNN. UE La UE se servirá del plan de la AIE para reducir su dependencia del gas ruso París La Unión Europea prepara para la semana próxima un dispositivo para reducir su dependencia del gas ruso, que al suponer cerca del 40 % de su consumo constituye una espada de Damocles, y se servirá del plan que le presentó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El plan, con el que se podrían disminuir en un tercio las compras de gas ruso en un año, contempla en primer lugar no firmar ningún nuevo contrato de abastecimiento con Rusia, lo que pasa por no renovar ninguno de los que van a expirar. MOLDAVIA UE Moldavia solicita oficialmente su ingreso en la Unión Europea Bucarest La presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, solicitó este jueves oficialmente el ingreso del país en la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Ucrania y Georgia, otros dos Estados con tropas rusas estacionadas en su territorio. "Hoy firmamos la solicitud de adhesión de la República de Moldavia a la UE", declaró la presidenta proeuropea antes de firmar el documento en una ceremonia televisada en Chisinau. INDIA La India juega a la neutralidad sobre Ucrania ante el desafío de China Nueva Delhi La India se abstuvo en la resolución de la ONU que condena la invasión de Ucrania, lo que le pone bajo la presión de sus aliados de Occidente y supone uno de los mayores desafíos geopolíticos de esta nación que mantiene unas estrechas relaciones militares con Rusia, clave por otra parte para mantener a raya a su enemigo China. Su posicionamiento ante la guerra de Ucrania, al omitir referirse a la invasión rusa y su abstención en la votación del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, son vistas como un apoyo velado a las fuerzas del Kremlin. _____________________________________ FRANCIA ELECCIONES Macron anuncia oficialmente su nueva candidatura al Elíseo París El presidente de Francia, Emmanuel Macron, formalizó este jueves su nueva candidatura al Elíseo con una carta a la ciudadanía en la que destacó su intención de seguir "preparando el futuro" y dar una "respuesta francesa y europea" a los actuales desafíos de este siglo. "Soy candidato para permitirnos, tanto hoy como mañana, decidir por nosotros mismos", dijo en esa misiva adelantada por la cadena BFM TV y que este viernes publicará en papel la prensa regional del país. PERÚ ESTERILIZACIONES Arranca el proceso penal por el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú Lima El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú empezó este jueves con las diligencias a exministros de Salud, mientras las víctimas exigen que se aceleren los trámites del pedido de ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori "para que sea condenado". Según confirmaron a Efe fuentes cercanas al caso, el exministro de Salud Eduardo Yong Motta y el exasesor de la misma cartera Ulises Jorge Aguilar acudieron esta mañana para brindar sus declaraciones ante el juez Littman Ramirez Delgado. Las diligencias de este caso, que se extenderán en un plazo no mayor a ocho meses, prevén que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta al menos el 20 de julio, según indica el auto judicial al que tuvo acceso Efe. UE ENERGÍA Bruselas se abre a "medidas extraordinarias" para contener precios de energía Bruselas La Comisión Europea, que hasta ahora sólo había propuesto ajustes menores para paliar en la Unión Europea una volatilidad de precios energéticos que se creía puntual, está ahora dispuesta a aplicar "medias extraordinarias" a corto plazo si el ataque de Rusia a Ucrania deteriora excepcionalmente la situación. "A corto plazo, la Comisión está dispuesta a proponer medidas extraordinarias en caso de que haya un incremento de precios que amenace nuestra resiliencia económica y social", aseguró este jueves la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en una comparecencia ante la comisión de Energía e Industria del Parlamento Europeo. A.SAUDÍ ISRAEL Bin Salmán dice que ve a Israel como "aliado" si se logra la paz en Palestina El Cairo El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, dijo en una entrevista publicada hoy que su país ve al archienemigo de los árabes, Israel, como un "aliado potencial" si se logra una solución al conflicto con Palestina. "Esperamos que se resuelva el problema entre los israelíes y los palestinos. No vemos a Israel como un enemigo, sino como un aliado potencial en numerosos intereses que podemos intentar perseguir juntos, pero se deben resolver algunos problemas antes", dijo Bin Salmán, según la agencia de noticias oficial saudí SPA. AUSTRALIA INUNDACIONES Australia afronta una de sus peores inundaciones en una década Sídney (Australia) Las inundaciones en la costa este de Australia, una de las peores en una década, pusieron este jueves en alerta a casi medio millón de pobladores en Sídney y otras zonas de la región, entre llamadas de alerta de los expertos por la crisis climática. Las lluvias torrenciales que caen en la costa este de Australia desde principios de la semana pasada ya han costado la vida a 9 personas en Queensland, que afronta condiciones "extremadamente inestables", y a 5 en el vecino Nueva Gales del Sur. EEUU CAPITOLIO Comité de asalto al Capitolio plantea posibles cargos criminales contra Trump Washington El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en una "conspiración criminal" para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según apuntó al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En un documento judicial presentado este miércoles, los investigadores del comité apuntan a dos posibles delitos: conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción a un proceso oficial del Congreso. Por su parte, Trump aseveró este jueves que "la verdadera conspiración" en EE.UU. fue que los demócratas amañaron las elecciones de 2020 y que el único objetivo del comité que investiga el asalto al Capitolio es impedir que él se presente a las elecciones de 2024 si así lo decide. ============ CORONAVIRUS ============ BRASIL Bolsonaro anuncia que Brasil estudia rebajar la crisis de la covid a endemia Brasilia El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves en sus redes sociales que su Gobierno analiza la posibilidad de comenzar a tratar la crisis de la covid-19 como endemia, un día después de que el país llegase a 650.000 muertos. Según el mandatario, esa posibilidad ha comenzado a ser estudiada por el Ministerio de Salud, "en virtud de la mejora del escenario epidemiológico" registrada en el país en las últimas semanas. TRATAMIENTOS La OMS da luz verde al molnupiravir, primer tratamiento oral contra la covid Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy la inclusión del antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra la COVID-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo contra la enfermedad. La OMS recomienda sin embargo su utilización sólo entre pacientes de COVID-19 que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que sin embargo corran un muy alto riesgo de hospitalización, tales como personas no vacunadas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas. PORTUGAL Portugal prorroga alerta hasta 22 de marzo y mantiene últimas restricciones Lisboa El Gobierno de Portugal decidió hoy prorrogar hasta el 22 de marzo la situación de alerta, el nivel más bajo de respuesta a catástrofes, y mantener las últimas restricciones de combate a la pandemia que seguían en vigor. La medida fue aprobada en consejo de ministros, que informó en un comunicado de que estará vigente hasta las 23.59 horas del día 22 de marzo. JAPÓN Japón prolonga sus medidas anticovid en Tokio y otras 17 provincias Tokio El Gobierno japonés aprobó este jueves la extensión hasta el 21 de marzo de las restricciones adoptadas para prevenir los contagios de covid-19 en 18 provincias del país, entre ellas Tokio, anunció el primer ministro, Fumio Kishida. Japón mantiene actualmente vigentes medidas anticontagios en 31 regiones del país bajo un "cuasi estado de emergencia sanitaria" que estaba previsto que se levantara el próximos día 6. EFE nch/cd