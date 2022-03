Jueves, 3 de marzo de 2022 (18.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== Ucrania dice que se ha acordado un cese temporal de alto el fuego Kiev El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak informó de que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia. "Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal", señaló en su canal de Telegram. EE.UU. envía cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania Washington Estados Unidos ha entregado cientos de misiles antiaéreos "Stinger" a Ucrania por primera vez en los últimos días, que incluyen 200 enviados el pasado lunes, informó la CNN. La cadena, que cita como fuentes a un funcionario estadounidense y un miembro del Congreso conocedor del asunto, señala que a comienzos este año Washington autorizó a los países bálticos, incluidas Lituania, Letonia y Estonia, el envío de armamento de fabricación estadounidense a Ucrania, incluidos los "Stingers". Putin acusa a Ucrania de usar a extranjeros como rehenes Moscú El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó hoy a los "neonazis" ucranianos de usar a la población civil como escudo humano y a estudiantes extranjeros como rehenes. En una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin destacó el heroísmo de sus soldados durante la ofensiva en Ucrania y narró cómo las fuerzas ucranianas impiden a los civiles utilizar los corredores humanitarios habilitados por el Ejército ruso. Un millón de personas abandonan Ucrania en la primera semana de la invasión Bucarest El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijo hoy en Bucarest que el número refugiados que han huido de Ucrania ha rebasado ya el millón de personas y las llegadas continuarán aumentando "si las acciones militares" no se detienen. "Estoy aquí en el día en que se han contabilizado un millón de refugiados en las fronteras de Ucrania", señaló Grandi en uno de sus actos en la capital rumana, en la que se ha comprometido a apoyar con dinero y otros recursos a Rumanía y otros países receptores de refugiados, como Moldavia y Polonia. Rusia denuncia que Ucrania trabajaba para conseguir la bomba atómica Moscú El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, denunció este jueves que Ucrania trabajaba en la fabricación de una bomba atómica. "Según datos del Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania conservó el potencial técnico para crear armas nucleares y tiene más capacidades para ello que Irán o Corea del Norte. Es más, según datos de inteligencia del SVR, Ucrania trabajaba en esa dirección", afirmó en un comunicado. Occidente presiona para que ONU investigue posibles crímenes de guerra rusos Ginebra Los países de la Unión Europea, EEUU y el Reino Unido apoyaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la creación de una comisión de investigación de posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania, que se votará este viernes y ante la que sólo Rusia, China y Venezuela se manifestaron en contra. Antes de la votación de una resolución para crear esa comisión, que estaría formada por tres expertos independientes, se celebra hoy y mañana un debate en el Consejo que se inició con la intervención de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ya acusó a Rusia de graves abusos en Ucrania. La caída de Abramovich anticipa más presión sobre los oligarcas rusos Londres La venta del club de fútbol Chelsea por el millonario Roman Abramovich es el fruto más visible hasta ahora de la presión sobre los oligarcas rusos en el Reino Unido, pero esto no ha acallado a quienes reclaman al Gobierno británico que sea más contundente. El dinero ruso en Londres es el gran tabú al que se enfrenta el Ejecutivo del primer ministro británico, Boris Johnson. Por un lado, el Reino Unido se muestra con palabras y acciones como uno de los más firmes aliados de Ucrania. Por el otro, solo un puñado de oligarcas se ven afectados por ahora por unas sanciones que no tendrán grandes problemas en burlar. EE.UU. impondrá este jueves sanciones a oligarcas rusos y sus familias Washington Estados Unidos impondrá este jueves sanciones a más oligarcas rusos y sus familias, en el marco de su campaña para privar al Kremlin de los recursos necesarios para llevar a cabo su guerra en Ucrania. Una fuente conocedora del anuncio oficial explicó a Efe que las sanciones irán en la línea de las impuestas el pasado lunes por la Unión Europea (UE), aunque aseguró que su alcance será aún mayor porque afectarán también a los familiares de esos oligarcas. La UE se servirá del plan de la AIE para reducir su dependencia del gas ruso París La Unión Europea prepara para la semana próxima un dispositivo para reducir su dependencia del gas ruso, que al suponer cerca del 40 % de su consumo constituye una espada de Damocles, y se servirá del plan que le presentó este jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE). El plan, con el que se podrían disminuir en un tercio las compras de gas ruso en un año, contempla en primer lugar no firmar ningún nuevo contrato de abastecimiento con Rusia, lo que pasa por no renovar ninguno de los que van a expirar. MOLDAVIA UE Moldavia solicita oficialmente su ingreso en la Unión Europea Bucarest La presidenta de la República de Moldavia, Maia Sandu, solicitó este jueves oficialmente el ingreso del país en la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de Ucrania y Georgia, otros dos Estados con tropas rusas estacionadas en su territorio. "Hoy firmamos la solicitud de adhesión de la República de Moldavia a la UE", declaró la presidenta proeuropea antes de firmar el documento en una ceremonia televisada en Chisinau. La India juega a la neutralidad sobre Ucrania ante el desafío de China Nueva Delhi La India se abstuvo en la resolución de la ONU que condena la invasión de Ucrania, lo que le pone bajo la presión de sus aliados de Occidente y supone uno de los mayores desafíos geopolíticos de esta nación que mantiene unas estrechas relaciones militares con Rusia, clave por otra parte para mantener a raya a su enemigo China. Su posicionamiento ante la guerra de Ucrania, al omitir referirse a la invasión rusa y su abstención en la votación del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, son vistas como un apoyo velado a las fuerzas del Kremlin. ----------------------- UE ENERGÍA Bruselas se abre a "medidas extraordinarias" para contener precios de energía Bruselas La Comisión Europea, que hasta ahora sólo había propuesto ajustes menores para paliar en la Unión Europea una volatilidad de precios energéticos que se creía puntual, está ahora dispuesta a aplicar "medias extraordinarias" a corto plazo si el ataque de Rusia a Ucrania deteriora excepcionalmente la situación. "A corto plazo, la Comisión está dispuesta a proponer medidas extraordinarias en caso de que haya un incremento de precios que amenace nuestra resiliencia económica y social", aseguró este jueves la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, en una comparecencia ante la comisión de Energía e Industria del Parlamento Europeo. A.SAUDÍ ISRAEL Bin Salmán dice que ve a Israel como "aliado" si se logra la paz en Palestina El Cairo El príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, dijo en una entrevista publicada hoy que su país ve al archienemigo de los árabes, Israel, como un "aliado potencial" si se logra una solución al conflicto con Palestina. "Esperamos que se resuelva el problema entre los israelíes y los palestinos. No vemos a Israel como un enemigo, sino como un aliado potencial en numerosos intereses que podemos intentar perseguir juntos, pero se deben resolver algunos problemas antes", dijo Bin Salmán, según la agencia de noticias oficial saudí SPA. AUSTRALIA INUNDACIONES Australia afronta una de sus peores inundaciones en una década Sídney (Australia) Las inundaciones en la costa este de Australia, una de las peores en una década, pusieron este jueves en alerta a casi medio millón de pobladores en Sídney y otras zonas de la región, entre llamadas de alerta de los expertos por la crisis climática. Las lluvias torrenciales que caen en la costa este de Australia desde principios de la semana pasada ya han costado la vida a 9 personas en Queensland, que afronta condiciones "extremadamente inestables", y a 5 en el vecino Nueva Gales del Sur. MOBILE CONGRESO El Mobile cierra la edición de 2022 con más de 60.000 asistentes Barcelona (España) El Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) cerró este jueves su edición de 2022 con más de 60.000 asistentes, mejor de lo previsto, ya que la patronal de la industria móvil, GSMA, organizadora del evento, había pronosticado entre 40.000 y 60.000 congresistas. Los datos ofrecidos por los organizadores confirman que el Mobile ha puesto rumbo a la recuperación después de que en 2021 se celebró a medio gas a causa de la pandemia, con poco más de 20.000 congresistas presenciales, y en 2020 el virus obligó a su cancelación. PAPA VIAJES El papa viajará a Sudán del Sur y a Congo a principios de julio Ciudad del Vaticano El papa Francisco viajará a la República Democrática de Congo (RDC) del 2 al 5 de julio y a Sudán del Sur del 5 al 7 de ese mismo mes, anunció hoy el Vaticano. El pontífice, que medió personalmente en las negociaciones de paz en Sudán del Sur, visitará su capital, Yuba, mientra que en la RDC viajará a las ciudades de Kinshaha y Goma. EEUU CAPITOLIO Comité de asalto al Capitolio plantea posibles cargos criminales contra Trump Washington El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y uno de sus asesores legales, John Eastman, participaron en una "conspiración criminal" para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según apuntó al comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En un documento judicial presentado este miércoles, los investigadores del comité apuntan a dos posibles delitos: conspiración para defraudar a EE.UU. y obstrucción a un proceso oficial del Congreso. IRÁN NUCLEAR Irán sigue enriqueciendo cada vez más uranio hasta el 60 %, alerta el OIEA Viena El OIEA, la agencia atómica de la ONU, aseguró este jueves que Irán sigue enriqueciendo cada vez más uranio, incluyendo material con una pureza del 60 %, cerca ya del nivel necesario para fabricar armas atómicas. Los inspectores precisan en un informe técnico, al que tuvo acceso Efe en Viena, que la cantidad de uranio enriquecido al 60% alcanza ya los 33,2 kilos, casi el doble de hace tres meses. MÉXICO SISMO Sin víctimas y daños materiales tras sismo de magnitud 5,7 en México Veracruz (México) Las autoridades mexicanas no han detectado víctimas ni daños materiales tras el sismo de magnitud 5,7 que sacudió este jueves el este y el centro del país, activando la alerta sísmica. Si bien el movimiento telúrico se sintió con intensidad en la ciudad de Xalapa, capital del oriental estado de Veracruz, y en la zona turística del puerto de Veracruz-Boca del Río, no se informó de personas heridas y de daños en la infraestructura urbana o estratégica. ============ CORONAVIRUS ============ BRASIL Bolsonaro anuncia que Brasil estudia rebajar la crisis de la covid a endemia Brasilia El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este jueves en sus redes sociales que su Gobierno analiza la posibilidad de comenzar a tratar la crisis de la covid-19 como endemia, un día después de que el país llegase a 650.000 muertos. Según el mandatario, esa posibilidad ha comenzado a ser estudiada por el Ministerio de Salud, "en virtud de la mejora del escenario epidemiológico" registrada en el país en las últimas semanas. TÚNEZ Túnez alcanza el millón de contagios de la covid-19 Túnez Túnez superó este jueves la barrera del millón de contagios de la covid-19 desde el comienzo de la pandemia, que ha dejado 27.857 fallecidos, mientras las autoridades aseguran dejar atrás la quinta ola gracias al avance de la campaña de vacunación. Una semana antes el Gobierno anunció el aligeramiento de las restricciones, que permitirá ampliar el aforo al 100 % en los espacios abiertos y al 75 % en los cerrados, y aspira a regresar a la normalidad a partir del mes de abril si las condiciones sanitarias lo permiten. TRATAMIENTOS La OMS da luz verde al molnupiravir, primer tratamiento oral contra la covid Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy la inclusión del antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra la COVID-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo contra la enfermedad. La OMS recomienda sin embargo su utilización sólo entre pacientes de COVID-19 que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que sin embargo corran un muy alto riesgo de hospitalización, tales como personas no vacunadas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas. FRANCIA Francia eliminará la mascarilla y el certificado covid el 14 de marzo París Francia eliminará desde el próximo día 14 la obligatoriedad de la mascarilla en lugares cerrados y el certificado de vacunación contra el covid para acceder a muchos servicios y lugares públicos, anunció este jueves el primer ministro, Jean Castex. En una entrevista a la televisión TF1, el jefe del Gobierno indicó que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los transportes públicos, donde hay una mayor proximidad entre las personas. PORTUGAL Portugal prorroga alerta hasta 22 de marzo y mantiene últimas restricciones Lisboa El Gobierno de Portugal decidió hoy prorrogar hasta el 22 de marzo la situación de alerta, el nivel más bajo de respuesta a catástrofes, y mantener las últimas restricciones de combate a la pandemia que seguían en vigor. La medida fue aprobada en consejo de ministros, que informó en un comunicado de que estará vigente hasta las 23.59 horas del día 22 de marzo. JAPÓN Japón prolonga sus medidas anticovid en Tokio y otras 17 provincias Tokio El Gobierno japonés aprobó este jueves la extensión hasta el 21 de marzo de las restricciones adoptadas para prevenir los contagios de covid-19 en 18 provincias del país, entre ellas Tokio, anunció el primer ministro, Fumio Kishida. Japón mantiene actualmente vigentes medidas anticontagios en 31 regiones del país bajo un "cuasi estado de emergencia sanitaria" que estaba previsto que se levantara el próximos día 6. CHINA China suma 214 nuevos casos de covid-19, 54 por transmisión local Pekín La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó este jueves la detección de 214 nuevos positivos al coronavirus SARS-CoV-2 en la víspera, 54 de ellos por contagio local y el resto, importados. Los casos de transmisión comunitaria se registraron en Cantón (sureste, 28), Mongolia Interior (norte, 7), Hubei (centro, 4), Jilin (noreste, 3), Shanghái (este, 3), Guangxi (sur, 2), Tianjin (noreste, 1), Hebei (norte, 1), Shanxi (centro, 1), Heilongjiang (noreste, 1), Sichuan (centro, 1) y Yunnan (sur, 1). EFE int-pddp