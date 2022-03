Jueves, 3 de marzo de 2022 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA --------------------------- NEGOCIACIONES - Moscú - Rusia y Ucrania vuelven a reunirse este jueves cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, en un lugar todavía por concretar, para tratar de alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego tras ocho días de ofensiva militar rusa y un recrudecimiento de los combates. (foto) (audio) SITUACIÓN - Kiev - Ucrania intenta no perder el control del sur del país, donde se encuentran sus principales puertos marítimos, claves para el abastecimiento de su población. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (foto) (vídeo) (audio) REFUGIADOS - Bucarest - La invasión rusa de Ucrania ha provocado ya un millón de refugiados, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, que visita este jueves Bucarest junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (foto) (vídeo) (audio) UE - Bruselas - Los ministros europeos de Interior celebran en Bruselas una reunión en la que se aprobará por primera vez en la Unión Europea una directiva de acogida temporal para los refugiados que huyen del invasor ruso en Ucrania. (audio) (vídeo) POLONIA - Cracovia (Polonia) - Las grandes ciudades polacas comienzan a recibir en "centros de absorción" creados a propósito por la situación de emergencia que vive el país a los cientos de miles de refugiados llegados desde Ucrania para escapar de la guerra. Por Miguel Ángel Gayo Macías. (foto) (vídeo) (audio) (Documentación: La guerra de Ucrania va a provocar el movimiento de refugiados más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cinco millones de personas. En una semana ya casi ha superado a la crisis humanitaria de 2015) EEUU - Washington - Estados Unidos se prepara para adoptar nuevas medidas contra Rusia por su invasión de Ucrania y ampliar las sanciones contra oligarcas rusos, con el objetivo de restringir el movimiento de miles de millones de dólares en manos de la élite del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin. D.HUMANOS Ginebra - El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá una petición de Ucrania para crear una comisión internacional que investigue los crímenes de Rusia tanto en la actual guerra, como en Crimea y en los territorios ucranianos que estuvieron bajo control de grupos separatistas desde 2014. (vídeo) ENERGÍA - París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta este jueves un plan para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas ruso, que el pasado año supuso un 32 % de su consumo tota INDIA - Nueva Delhi - India se abstuvo en la resolución de la ONU que condena la invasión de Ucrania, lo que le pone bajo la presión de sus aliados de Occidente y supone uno de los mayores desafíos geopolíticos de esta nación que ha tenido siempre unas estrechas relaciones económicas y militares con Rusia. Por Indira Guerrero. (foto) (audio) (vídeo) (Panorámica: El bloque de los llamados países BRICS, las naciones con economía emergente que además de Rusia integran Brasil, India, China y Sudáfrica, han optado por un discurso de neutralidad frente a la invasión rusa de Ucrania). OLIGARCAS - Londres - Algunos oligarcas rusos cercanos al Kremlin han empezado a cuestionar, aunque de manera cautelosa, la invasión rusa sobre Ucrania, mientras el rostro más visible de este poderoso grupo, Roman Abramovich, ha decidido vender el club Chelsea y destinar los beneficios de la venta a las víctimas de la guerra. (foto) --------------------- COLOMBIA D.HUMANOS - Bogotá - La representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presenta de manera virtual el informe anual sobre la situación del país, donde la violencia se ha recrudecido en vísperas de las elecciones. (audio) NICARAGUA OPOSICIÓN - Managua - La Justicia nicaragüense impone la pena a tres líderes opositores que aspiraron a ser candidatos a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, más otros cuatro dirigentes, que fueron declarados culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado y de la sociedad. (foto) PERÚ ESTERILIZACIONES - Lima - El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú comienza en Lima con las diligencias preliminares a exministros de Salud, mientras las víctimas exigen que se acelere el pedido de la ampliación de los cargos que llevaron a la extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). (foto) (video) CUBA EEUU - La Habana - El encargado de negocios de EE.UU. en Cuba, Timothy Zuniga-Brown, ha convocado a los medios para realizar un anuncio, entre especulaciones sobre la reapertura de los servicios consulares estadounidenses cerrados durante la administración del expresidente Donald Trump. (foto) (video) (audio) AUSTRALIA INUNDACIONES - Sídney (Australia).- Australia ha emitido este jueves órdenes o alertas de evacuación a casi medio millón de ciudadanos de Sídney y otras zonas de la región de Nueva Gales del Sur por las perores inundaciones en décadas en el país oceánico. Por Rocio Otoya (foto) (vídeo) (audio) (enviada) Crónicas ------------ NBA SERIE - Los Ángeles (EE.UU.) - La NBA aguarda expectante el estreno este domingo de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (HBO); una serie que desvela los entresijos del mítico equipo de los 80, retrata con crudeza los inicios de la industria del baloncesto y cuestiona a estrellas como Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar. Por Guillermo Azábal. (foto) (video) COLOMBIA CONFLICTO - Saravena (Colombia) - Pese a las amenazas que reciben a diario, muchos periodistas del departamento colombiano de Arauca, donde la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC libran una guerra a muerte, se rehúsan a abandonar el lugar porque son conscientes de que si se van dejan sin voz a la población. Por Jorge Gil Ángel (foto)(video) Entrevistas ------------ MUJERES CIENCIA - Miami (EEUU) - La científica hondureña María Elena Bottazzi fue nominada al Nobel de la Paz por una vacuna anti-covid para la India, que es la primera para los pobres, sin limitaciones de patentes, de bajo costo y dirigida a cerrar las "brechas de equidad" global y a "descolonizar". Por Ivonne Malaver (foto) EEUU CINE - Miami - El director dominicano José María Cabral reconstruye la matanza de haitianos ordenada en 1937 por el dictador Rafael Trujillo en "Perejil", un filme con el que vuelve al "pasado oscuro, xenófobo y racista" de República Dominicana y que estrena mundialmente en Miami. Por Lorenzo Castro E. (foto) lab mesacentral@efe.com