Jueves, 3 de marzo de 2022 (09.00 GMT)

============ UCRANIA GUERRA ============ LA CIFRA DE REFUGIADOS POR LA INVASIÓN DE UCRANIA SUPERA YA EL MILLÓN Ginebra El número de refugiados por la invasión rusa de Ucrania, en la que se acaba de iniciar el octavo día de combates, supera ya el millón de personas, ha dicho el alto comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi. "En solo siete días hemos sido testigos del éxodo de un millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos", dijo esta madrugada a través de Twitter. Grandi evaluará la situación de los refugiados en una visita a Rumanía, Moldavia y Polonia, tres de los países receptores, para garantizar así a los gobiernos el apoyo de ACNUR, según dijo él mismo a través de esa red social. Más de la mitad de refugiados se han dirigido a Polonia y algunos miles ya han llegado a terceros países, como República Checa, donde existe una importante comunidad ucraniana. "Hasta que no se pare el conflicto, los ucranianos van a seguir huyendo", dice Grandi, quien reiteró las perspectivas de que esta crisis pueda provocar hasta 4 millones de refugiados. POTENTES EXPLOSIONES SACUDEN KIEV DURANTE LA NOCHE Kiev Kiev, la capital de Ucrania, se vio sacudida por una serie de potentes explosiones esta madrugada, según informaron los medios locales. Pasada la 01.40 de hoy (00.40 GMT) en la ciudad, asediada por las tropas rusas que comenzaron el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se escuchó una serie de explosiones en diversos barrios. Las explosiones tuvieron lugar en los barrios de Goloséevo, en el sur de la ciudad, Pecherska, en el centro, y en las inmediaciones de la estación del metro Druzhba Narodov, también en el centro, según informó la agencia UNIAN. La alcaldía emitió a lo largo de la noche siete avisos de alarma aérea y pidió a la población dirigirse a los refugios antiaéreos, mientras en las redes sociales se publicaron vídeos de las explosiones. MANDO UCRANIANO ASEGURA QUE MANTIENE LA CIUDAD DE MARIÚPOL Kiev El mando militar ucraniano informó hoy de que las tropas rusas continúan su ofensiva en el sureste de Ucrania, pero no han conseguido su principal objetivo en esa región: la captura de Mariúpol, ciudad de casi medio millón de habitantes a orillas del mar de Azov. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo estoicamente determinados frentes y contraatacando y bloqueando las fuerzas de los ocupantes en distintos sectores", señaló el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Según el parte castrense, las tropas rusas llevan a cabo ofensivas junto a las localidades de Novye Aidar (región de Lugansk), Volnovaja y la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk). "No obstante, no han conseguido su objetivo principal: capturar Mariúpol y alcanzar las fronteras administrativa de Donetsk y Lugansk", subrayó el mando ucraniano. En cuanto a la situación en torno a Kiev, agregó que fuerzas ucranianas han contenido el avance de las tropas rusas desde el noreste y el este, junto a las ciudades de Chernígov, Sumy y Nezhina, entre otras. PRORRUSOS ESTRECHAN EL CERCO ALREDEDOR DE CIUDAD UCRANIANA DE MARIÚPOL Moscú Las milicias prorrusas del Donbás estrechan el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol, en el sudeste ucraniano, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Las unidades de las Fuerzas Armadas de la república popular de Donetsk estrecharon el cerco alrededor de la ciudad de Mariúpol y tomaron los pueblos Vinográdnoye, Sartana y Vodianóye", afirmó el portavoz de la entidad castrense, Igor Konashénkov. Por su parte, el portavoz de las milicias de Donetsk, Eduard Basurin, declaró en una entrevista en el canal de televisión ruso Rossiya 24 que la ciudad de medio millón de habitantes y uno de los mayores puertos de Ucrania, ya experimenta "graves problemas con el abastecimiento de agua y electricidad" a consecuencia del cerco. "La gente se ha convertido en rehenes. Están como en un campo de concentración, no se puede decir con otras palabras. Mientras este desastre de militares (ucranianos) son los carceleros", dijo. Basurin denunció que los batallones ucranianos ultranacionalistas Azov y Pravy Sektor impiden a los pobladores abandonar la ciudad, ubicada a orillas del mar Azov, por el corredor humanitario habilitado por los prorrusos. UCRANIA LLAMA A LA RESISTENCIA TOTAL CONTRA EL ENEMIGO Y AUMENTAR PRESIÓN Kiev El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznivkov, hizo hoy un llamamiento a la "resistencia total" contra las tropas rusas y a aumentar la presión sobre el enemigo. "Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total", señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook. Agregó que el Ejército ucraniano "rechaza con éxito" los ataques frontales de la fuerzas rusas y aniquila sus columnas. "Rusia no ha resistido y ha comenzado a reconocer sus bajas", constató Réznikov. Este miércoles, por primera vez en siete días de ofensiva militar, Rusia admitió la muerte de 498 soldados rusos en la guerra, además de 1.597 militares heridos. Pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró anoche en cerca de 9.000 las bajas mortales del Ejército ruso desde el comienzo de la invasión. Reznikov hizo un llamamiento a atacar las columnas de aprovisionamiento que siguen a las de blindados."Si el enemigo se queda sin combustible, pertrechos, comida, apoyo técnico, no podrá hacer nada", agregó. SEIS CIVILES MUERTOS POR BOMBARDEO EN IZIUM, EN LA REGIÓN DE JÁRKOV Kiev Seis personas, dos de ellas niños, murieron anoche por un bombardeo en la ciudad ucraniana de Izium, en la región de Járkov, según informó el teniente de alcalde de la ciudad, Volodymyr Matsokin. El ataque comenzó a las 23.59 hora local (21.59 GMT del miércoles) y alcanzó un edificio de varias plantas de apartamentos. La capital regional, Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, fue objeto de ataques rusos desde primera hora de la mañana de ayer, después del desembarco de tropas aerotransportadas con misiles que impactaron en varios edificios estatales y una universidad. El bombardeo provocó cuatro muertos y nueve heridos, según Kiev, que ha cifrado en más 2.000 los civiles muertos en ataques rusos desde el comienzo de la invasión. El Ejército ruso avanzó ayer con intensos ataques en el sur de Ucrania, donde tomó el control de la ciudad de Jersón, de casi 300.000 habitantes, y donde prácticamente bloquea ya Mariúpol, así como en el este, donde asegura haberse apoderado en buena medida de la costa del mar de Azov. CHINA PIDIÓ A RUSIA QUE POSPUSIERA LA INVASIÓN POR LOS JJOO, ASEGURA EL NYT Nueva York El Gobierno de China solicitó a Rusia a principios de febrero que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en China, según el diario The New York Times (NYT), que cita a fuentes del Gobierno de EE.UU. y a una fuente de un Gobierno europeo. El diario apunta que de acuerdo con un "informe de inteligencia Occidental", altos funcionarios del Gobierno chino tenían "algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra" antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Las informaciones intercambiadas entre miembros de los Gobiernos chino y ruso fueron recabadas por los servicios de inteligencia de un país occidental, según las fuentes, y compartidas a alto nivel durante las discusiones sobre si el presidente ruso, Vladímir Putin, atacaría o no Ucrania. UCRANIA GUERRA ONU Una abrumadora mayoría de países condena en la ONU la invasión rusa Naciones Unidas Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas. De los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 141 respaldaron el texto, mientras que únicamente cinco votaron en contra: la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Mientras tanto, 35 países optaron por la abstención, entre ellos China, Irán, la India o Sudáfrica, así como varias naciones latinoamericanas como Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Una docena de Estados miembros no participaron en la votación, el más destacado Venezuela, que tiene suspendido su derecho de voto en la Asamblea General como consecuencia de impagos de sus contribuciones al presupuesto de Naciones Unidas. La resolución, que no tiene carácter vinculante, "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. EL BANCO MUNDIAL SUSPENDE TODOS SUS PROGRAMAS EN RUSIA Y BIELORRUSIA Washington El Banco Mundial (BM) anunció este miércoles la suspensión con "efecto inmediato" de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia por la invasión militar rusa de Ucrania. "Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo de Ucrania, el Banco Mundial ha detenido todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato", señaló el organismo en un comunicado. La institución indicó que tenía aprobados nuevos préstamos a Rusia desde 2014, cuando Moscú invadió la península ucraniana de Crimea. Por otro lado, el BM informó de que su último proyecto aprobado con Bielorrusia, cuyo Gobierno es aliado de Moscú y ha facilitado el tránsito de militares rusos hacia Ucrania, es de mediados de 2020. El anuncio se produce un día después de que el presidente del BM, David Malpass, revelara que el organismo prepara un paquete de asistencia de emergencia de 3.000 millones de dólares a Ucrania. LA CPI ABRE UNA INVESTIGACIÓN EN UCRANIA POR CRÍMENES DE GUERRA La Haya Una solicitud de 39 países, entre ellos España, ha permitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir este miércoles una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad. "He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas", dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado. El jurista británico adelantó el 28 de febrero su intención de abrir una investigación por crímenes "cometidos por cualquiera de las partes en todo el territorio de Ucrania". Los procedimientos propuestos por la Fiscalía de La Haya necesitan habitualmente del visto bueno de una sala de cuestiones preliminares compuesta por tres jueces. No obstante, la remisión presentada por 39 países, entre los que se encuentran España, Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Italia, Canadá, Australia Colombia y Costa Rica, entre otros, elimina el requisito de la autorización de los magistrados y permite a la Fiscalía de la CPI comenzar automáticamente con las pesquisas. OLIGARCA RUSO ADVIERTE QUE DEMORAR LAS NEGOCIACIONES ES "UNA LOCURA" Moscú El oligarca ruso Oleg Derispaska, uno de los hombres más ricos de Rusia, advirtió hoy de que es "una locura" demorar las conversaciones ruso-ucranianas para alcanzar la paz. "¡La paz es muy importante! ¡Demorar la negociaciones es una locura!", escribió en su canal de Telegram Deripaska, conocido como el "rey del aluminio" por su activos en el sector. Advirtió de que Ucrania es hace mucho una potencia nuclear, ya que además de la averiada central nuclear de Chernóbil, actualmente sellada, cuenta con otros 15 reactores nucleares y tres depósitos de combustible nuclear utilizado. "Para los cortos de entendederas: si se produce cualquier incidente en esas instalaciones, nuestros descendientes en el territorio de la parte europea de Rusia, de Ucrania y Europa nos lo van a recordar maldiciéndonos durante 200 años", subrayó Derispaska. El multimillonario, próximo al Kremlin, no es la primera vez que se pronuncia por la paz en Ucrania. Rusia y Ucrania anunciaron que sus representantes celebrarán hoy una segunda ronda de negociaciones en la frontera ucraniano-bielorrusa. ----------------------- BRASIL ELECCIONES Lula Da Silva confirma que buscará nuevamente la presidencia de Brasil Ciudad de México El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) confirmó este miércoles durante una visita a México que volverá a competir por la presidencia de su país, en octubre próximo. "Pensamos disputar las nuevas elecciones en Brasil", afirmó el exmandatario brasileño durante su participación en la segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Ciudad de México. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) despejó así la incógnita sobre su candidatura para convertirse por tercera ocasión en presidente del país Latinoamericano. El símbolo de la izquierda latinoamericana afirmó ante legisladores de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), que mantiene la energía de cuando comenzó en la vida política y consideró que América Latina necesita una nueva gobernanza tal como, según él, ha sucedido en México. EEUU LATINOAMÉRICA Blinken apoya la alianza prodemocracia de Panamá, Costa Rica y R. Dominicana Washington El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunió este miércoles con los cancilleres de Panamá, Erika Mouynes; Costa Rica, Rodolfo Solano; y República Dominicana, Roberto Álvarez, para apoyar la Alianza para el Desarrollo de la Democracia formalizada entre los tres países. Al recibirlos en la sede del Departamento de Estado, Blinken consideró dicha alianza una iniciativa "inspiradora" para "fortalecer la democracia de toda la región" e impulsar "el desarrollo económico con el sector privado". Asimismo, el líder de la diplomacia estadounidense aprovechó el encuentro para agradecer "el fuerte apoyo" demostrado por los tres países a Ucrania en un "momento muy difícil" por la invasión lanzada por Rusia. "Es importante que la comunidad internacional hable claramente con una sola voz, una voz fuerte, y aprecio mucho que nuestros colegas lo hagan", dijo. Los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo; de Costa Rica, Carlos Alvarado; y de República Dominicana, Luis Abinader, acordaron crear la alianza tripartita el pasado septiembre, en una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU. CORONAVIRUS BRASIL Brasil llega a las 650.000 muertes por covid en dos años de pandemia Río de Janeiro Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, registró en las últimas 24 horas 370 nuevas muertes por covid, con lo que el acumulado de víctimas llegó a las 650.000 desde el inicio de la crisis sanitaria, hace poco más de dos años, informó el Gobierno este miércoles. Ello significa que, desde el 26 de febrero de 2020, cuando Brasil registró el primer caso de coronavirus, murieron en el gigante latinoamericano un promedio de 884 personas víctimas del virus cada día. De acuerdo con los datos divulgados por la cartera de Salud, además de los 370 óbitos, el país registró en las últimas 24 horas 30.995 nuevos contagios, con lo que el acumulado de muertes desde el inicio de la pandemia llegó a 650.000 y el de casos a 28,8 millones. Estas cifras confirman a Brasil como el segundo país con mayor número de víctimas por covid en el mundo, después de EE.UU., y como el tercero en cantidad de infecciones, tras la nación norteamericana y la India. EEUU CAPITOLIO Un ultraderechista se declara culpable de sedición por asalto al Capitolio Washington Un miembro del grupo ultraderechista estadounidense de Oath Keepers (los Guardianes del Juramento) ha sido la primera persona en declararse culpable por conspirar para la sedición por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. Joshua James, de 34 años y líder del grupo en el estado de Alabama, admitió este miércoles su culpabilidad ante una corte federal en Washington por sedición, un delito que según el código penal estadounidense conlleva condenas de hasta veinte años de prisión. En el juicio reconoció que, junto a otros miembros de los Oath Keepers, planeó el asalto al Capitolio con el objetivo específico de detener la certificación de los votos del Colegio Electoral en las elecciones de 2020, en las que se impuso el actual presidente, el demócrata Joe Biden. James, exmilitar veterano de la guerra de Irak, acordó, asimismo, colaborar con el Departamento de Justicia. También están imputados por sedición otros diez miembros del grupo, entre ellos su líder nacional y fundador, Stewart Rhodes. EFE int/ah