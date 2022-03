Jueves, 3 de marzo de 2022 (04.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== ONU Una abrumadora mayoría de países condena en la ONU la invasión rusa Naciones Unidas Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas. De los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 141 respaldaron el texto, mientras que únicamente cinco votaron en contra: la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Mientras tanto, 35 países optaron por la abstención, entre ellos China, Irán, la India o Sudáfrica, y varias naciones latinoamericanas como Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Una docena de Estados miembros no participaron en la votación, el más destacado Venezuela, que tiene suspendido su derecho de voto en la Asamblea General como consecuencia de impagos de sus contribuciones al presupuesto de Naciones Unidas. La resolución, que no tiene carácter vinculante, "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Además, critica el papel de Bielorrusia en la guerra y exige a Rusia que dé marcha atrás a su reconocimiento de la independencia de las autodeclaradas repúblicas separatistas ucranianas. UCRANIA GUERRA Ucrania llama a la resistencia total contra el enemigo y aumentar presión Kiev El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznivkov, hizo hoy un llamamiento a la "resistencia total" contra las tropas rusas y a aumentar la presión sobre el enemigo. "Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total", señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook. RUSIA Rusia avanza en el sur y este antes de nuevas negociaciones con Ucrania Moscú El Ejército ruso avanzó hoy con intensos ataques en el sur de Ucrania, donde tomó el control de Jersón, y donde prácticamente bloquea ya Mariúpol, así como en el este, donde asegura haberse apoderado en buena medida de la costa del mar de Azov. Por primera vez en siete días de ofensiva militar admitió la muerte de 498 soldados rusos en la guerra, además de 1.597 militares heridos, según el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashénkov. La viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, dijo hoy que, según datos preliminares de Kiev, hasta el momento han muerto 5.840 soldados rusos. BM El Banco Mundial suspende todos sus programas en Rusia y Bielorrusia Washington El Banco Mundial (BM) anunció este miércoles la suspensión con "efecto inmediato" de todos sus programas en Rusia y Bielorrusia, en respuesta a la invasión militar rusa de Ucrania. "Como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo de Ucrania, el Banco Mundial ha detenido todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato", señaló el organismo en un comunicado. El anuncio se produce un día después de que el presidente del BM, David Malpass, informó que la institución prepara un paquete de asistencia de emergencia de 3.000 millones de dólares a Ucrania. RUSIA EE.UU. Lavrov: Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es una guerra nuclear El Cairo El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Joe Biden, sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial y que sería "una guerra nuclear devastadora", en declaraciones la televisión catarí Al Jazeera. Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial", afirmó al canal árabe Lavrov, que agregó que "la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear devastadora". UCRANIA Gobierno de Ucrania está plenamente operativo, asegura viceministra a la ONU Ginebra El Gobierno de Ucrania, bajo el liderazgo del presidente Volodímir Zelenski, está "plenamente operativo" pese a la gran ofensiva militar rusa, aseguró hoy la viceministra ucraniana de Exteriores, Emin Zaparova, en una intervención por teleconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra. "Estamos bajo un ataque inhumano y cínico por parte de un país vecino, pero este no es tiempo de llorar, lo haremos luego de nuestra victoria, cuando nuestros ojos estén llenos de lágrimas de felicidad, cuando encontremos a los nuestros y empecemos a reconstruir las ciudades destruidas por los bombardeos", declaró Zaparova. NUCLEAR EE.UU. suspende pruebas de misiles nucleares para enviar un mensaje a Rusia Washington Estados Unidos pospuso este miércoles las pruebas de lanzamiento de tres misiles nucleares Minuteman previstas para esta semana para enviar a Rusia el mensaje de que no va a seguir su camino, después de que Moscú pusiera en alerta su arsenal nuclear en el marco de la invasión de Ucrania. Así lo anunció en rueda de prensa el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien afirmó que no es una decisión "tomada a la ligera", sino que busca enseñar que Estados Unidos "es una potencia nuclear responsable". "Para demostrar que no tenemos intención de llevar a cabo acciones que pudieran malinterpretarse, el Departamento de Defensa ha ordenado que se pospongan las pruebas de lanzamiento de tres misiles intercontinentales Minuteman programados para esta semana", dijo Kirby. CONVOY RUSO Avance de convoy ruso hacia Kiev queda estacando por resistencia, dice EEUU Washington El avance de un convoy militar ruso hacia Kiev quedó estancado entre las últimas 24 y 36 horas por la resistencia ucraniana y porque los rusos se estarían reagrupando y evaluando el progreso que no han logrado, dijo este miércoles el Pentágono. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, aseguró en una rueda de prensa que otro de los motivos del estancamiento de esa caravana castrense son "desafíos logísticos y de mantenimiento", que los rusos no habían anticipado. NEGOCIACIONES Rusia anuncia que las negociaciones con Ucrania se celebrarán el jueves Moscú La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana en territorio bielorruso sobre un posible alto el fuego en Ucrania se celebrarán mañana, jueves, dijo hoy el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski. "Les esperamos mañana, ya están de camino", dijo a la televisión pública rusa Medinski desde la región bielorrusa de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania, que acogerá la sede del segundo encuentro entre Moscú y Kiev. CPI La CPI abre una investigación en Ucrania por crímenes de guerra La Haya Una solicitud de 39 países, entre ellos España, ha permitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrir hoy una investigación en Ucrania por crímenes de guerra y de lesa humanidad. “He notificado a la Presidencia de la CPI hace unos momentos mi decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado. RUSIA Navalni llama a salir a la calle contra la guerra desatada por el "zar loco" Moscú El opositor ruso Aleksei Navalni, actualmente encarcelado, llamó hoy a sus compatriotas a salir a las calles contra la invasión de Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin, al que calificó de "zar loco". "Rusia quiere ser una nación de paz. Por desgracia, pocas personas nos llamarían así ahora. UE BIELORRUSIA Acuerdo en la UE para imponer más sanciones personales y económicas a Bielorrusia Bruselas Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para imponer más sanciones a Bielorrusia por su cooperación con Rusia para invadir Ucrania, que incluyen medidas restrictivas contra varias personas y también contra sectores económicos. Los embajadores de los Veintisiete, reunidos en el Comité de Representantes Permanentes de la UE, dieron su visto bueno a este nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia, que entrará en vigor una vez sea publicado en el Diario Oficial de la Unión. CHINA China pide respeto a sus "intereses legítimos" y critica las sanciones a Rusia Pekín China pidió hoy que se respeten sus "intereses legítimos" y reiteró que se opone "firmemente" a cualquier tipo de "sanción unilateral" contra Rusia, país con el que mantendrá sus intercambios económicos. "Pekín y Moscú, sobre la base del respeto mutuo y la igualdad, mantienen su cooperación comercial con normalidad. Pedimos a las partes pertinentes que no dañen los intereses legítimos de China mientras lidiamos con la situación en Ucrania y nuestras relaciones con Rusia", afirmó este miércoles el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa. A la pregunta de si China seguirá comprando gas ruso tras las sanciones impuestas por Occidente, Wang se limitó a comentar que el país asiático se opone "firmemente" a "cualquier tipo de sanción unilateral", dado que "nunca son una forma efectiva de solucionar los problemas". AGRICULTURA Bruselas estudia intervenir en mercados agrarios ante la invasión de Ucrania Bruselas La Comisión Europea (CE) confirmó este miércoles que estudia la posibilidad de aplicar medidas excepcionales de intervención en los mercados para hacer frente a los efectos en el sector agrario de la invasión rusa de Ucrania. “La Comisión Europea trabaja en la puesta en marcha de medidas excepcionales de mercado que deben finalizarse, construirse, para estar listas lo más rápido posible”, declaró el ministro francés de Agricultura, Julien Denormandie, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE). El político se expresó así en una rueda de prensa tras la videoconferencia de ministros de Agricultura de la UE celebrada hoy para analizar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el sector agrario. RECOMPENSA Un empresario ruso residente en EEUU ofreció un millón de dólares por Putin Moscú Un empresario ruso residente en EE.UU, Alex Konanykhin, ofreció una recompensa de un millón de dólares por la cabeza del presidente ruso, Vladímir Putin, "como criminal de guerra", en plena operación militar en Ucrania. "Prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía que, cumpliendo con su deber constitucional, arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra según el derecho ruso e internacional", escribió el empresario en su perfil de Facebook hace unos días, en una publicación con una foto al estilo del Lejano Oeste y las palabras "se busca vivo o muerto". Konanykhin emigró a Estados Unidos a mediados de los años 90. _________________________________ PREMIOS REY DE ESPAÑA Los Premios Rey de España 2022 distinguen al periodismo vivo y transparente Madrid La investigación y el relato "vivo" de los grandes desafíos que afronta Iberoamérica y el mundo como la violencia, la lucha medioambiental, la corrupción política, los derechos sociales o la integración cultural, centran los seis trabajos galardonados este miércoles con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2022. Los premiados de entre un total de 240 candidaturas de 17 países proceden de Colombia (2), México, Brasil, Venezuela y España. "El magnicidio del presidente de Haití", publicado en Noticias Caracol de Colombia con información exclusiva sobre el asesinato de Jovenel Moise en 2021, fue galardonado con el Premio de Periodismo Narrativo. El trabajo "La promesa rota: el colapso de la seguridad social en Venezuela», publicado en portal web Prodavinci el 23 de diciembre de 2021, fue galardonado con el premio de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria. La imagen "Resistir", de César Luis Melgarejo Aponte, publicada en el diario El Tiempo de Colombia, fue galardonada con el Premio de Fotografía. La fundación española Civio recibió el Premio al Medio de Comunicación de Iberoamérica. Y el reportaje "Hija del algodón: Un perfil de Cristina Rivera Garza", publicado por SergioRodríguez Blanco en la revista mexicana Gatopardo el 23 de marzo de 2021, recibió el de Periodismo Cultural. ______________________________________ ONU MEDIOAMBIENTE El mundo pone rumbo a un histórico pacto ante la contaminación por plásticos Nairobi La V Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-5), principal organismo de toma de decisiones ambientales del mundo, aprobó hoy una resolución histórica para negociar el primer tratado global contra la contaminación plástica. Ministros de Medioambiente y otros representantes de 175 países adoptaron en Nairobi en el plenario de clausura de UNEA-5 un texto para la creación de un comité intergubernamental con el mandato de negociar un pacto internacional legalmente vinculante para 2024, que sirva para acabar con la polución por plástico terrestre y marina. BRASIL ELECCIONES Lula Da Silva confirma que buscará nuevamente la presidencia de Brasil Ciudad de México El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) confirmó este miércoles durante una visita a México que volverá a competir por la presidencia de su país, en octubre próximo. "Pensamos disputar las nuevas elecciones en Brasil", afirmó el exmandatario brasileño durante su participación en la segunda Asamblea de Legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en Ciudad de México. ABUSOS IGLESIA El arzobispo de Colonia ofrece su dimisión al papa tras el informe sobre abusos Berlín El arzobispo de Colonia, Rainer Maria Woelki, ha ofrecido su dimisión al papa Francisco, tras pasar unos meses de retiro después de las revelaciones sobre casos de abusos sexuales a menores cometidos en esa archidiócesis alemana. Fuentes del Arzobispado comunicaron esa decisión, así como que Woelki seguirá en su puesto hasta que el Vaticano se pronuncie sobre el comportamiento del cardenal en relación con esos casos que salieron a la luz en 2021 en un informe que analizaba abusos cometidos en esa diócesis entre 1975 y 2018. EEUU LGTB Los derechos de los niños trans en EEUU están "en peligro", según HRW Washington Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que los derechos de los niños trans en Estados Unidos están "en peligro", ya que varios estados impulsan leyes que "criminalizan" la transición de género en menores. La ONG publicó una carta, firmada por miles de padres a través de internet, en la que lamenta "las acciones radicales y discriminatorias de los legisladores que ponen en peligro a los niños trans" y exige: "Dejen de amenazar a nuestros hijos trans". EEUU ARMAS Juez de Nueva York desestima demanda para disolver la Asociación del Rifle Nueva York Un juez de Nueva York desestimó hoy la demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) presentada por la fiscal general de este estado, Letitia James, que acusa a la organización y a sus directivos de corrupción. "Estamos decepcionados de que el juez haya fallado en contra de la disolución. Estamos considerando nuestras opciones legales con respecto a este fallo", escribió James en un comunicado difundido inmediatamente después de conocerse la decisión del magistrado estatal. OPEP La OPEP y Rusia suben poco su oferta de crudo a pesar de escalada de precios Viena Liderada por Arabia Saudí y Rusia, la alianza OPEP+, responsable de cerca del 40 % de la oferta mundial de petróleo, confirmó que no cambia su plan de subir sólo moderadamente la oferta de crudo a pesar de la gran escalada de los "petroprecios" a raíz de la invasión rusa en Ucrania. Con los mercados convulsionados por esta guerra como telón de fondo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 productores independientes aliados dieron luz verde al aumento de su bombeo colectivo, de 400.000 barriles diarios, que había sido planeado ya en julio de 2021. El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo se disparó un 7,58 %, para cerrar su negociación en el mercado de futuros de Londres en 112,93 dólares, tras la decisión de la OPEP+, mientras que en Nueva York el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 7 % hasta 110,60 dólares el barril. ============ CORONAVIRUS ============ AMÉRICA Los contagios y las muertes por covid-19 siguen bajando en América Washington Los nuevos casos de COVID-19 se redujeron considerablemente en el continente americano la semana pasada, con una reducción del 32 % en el número de contagios y del 10% en el caso de los fallecimientos, según los datos facilitados este miércoles por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La directora de la OPS, Carissa Etienne, facilitó estos datos, según los cuales la semana pasada murieron 24.650 personas a causa de la pandemia. OMS OMS ve prematuro el fin de la pandemia por alto contagio y vacunación escasa Copenhague La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que sería prematuro dar por terminada la pandemia de coronavirus y recordó que el contagio se mantiene elevado en muchos países y que la vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos. "Es demasiado pronto para cantar victoria, todavía hay muchos países con baja cobertura de vacunas y hay alta transmisión", dijo en rueda de prensa virtual el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. BRASIL Brasil llega a las 650.000 muertes por covid en dos años de pandemia Río de Janeiro Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, registró en las últimas 24 horas 370 nuevas muertes por covid, con lo que el acumulado de víctimas llegó a las 650.000 desde el inicio de la crisis sanitaria, hace poco más de dos años, informó el Gobierno este miércoles. Ello significa que, desde el 26 de febrero de 2020, cuando Brasil registró el primer caso de coronavirus, murieron en el gigante latinoamericano un promedio de 884 personas víctimas del virus cada día. __________________________ EFE cd.gcf