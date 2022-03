Investigan pista de posibles restos humanos bajo un edificio público en Uruguay

Montevideo, 2 mar Con el testimonio de un trabajador como pista, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de Uruguay iniciará excavaciones en un antiguo edificio de la Presidencia del país en búsqueda de posibles restos óseos humanos. Según informó a Efe el director de la INDDHH, Wilder Tayler, se prevé que "en días o semanas" el equipo de antropólogos forenses que trabaja con la institución en las excavaciones para la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) comenzará a trabajar en el sitio. La investigación, relató, surgió a raíz del testimonio de un trabajador que contactó en 2020 al propio ministro de Defensa Nacional, Javier García, para contar que tres décadas atrás había visto huesos en el subsuelo de un edificio ubicado en el casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja, que hoy depende del Correo Uruguayo. "(El testigo) plantea que en los años 90 estaba haciendo una serie de trabajos de plomería (fontanería), al excavar en una parte de ese local encuentra unos huesos y asustado, aunque estaba con otra persona, los tapa, termina su trabajo y se va, no habla de esto durante años", resumió Tayler. Según el director de la INDDHH, como no se sabe "ni de quién ni de qué" son los huesos, hasta ahora no hay una hipótesis de si puedan o no pertenecer a algún desaparecido pero, acotó, el testimonio hasta ahora "es creíble" y del tipo que el ente público no debe dejar pasar "sin hacer una verificación de terreno". Es por ello que se concretaron ya dos "inspecciones oculares" en el predio junto al testigo, en las que investigadores de la institución, que actúa de forma independiente al Poder Ejecutivo uruguayo, corroboraron que los detalles de la zona descripta por el fontanero eran correctos. Si bien el experto en derechos humanos señaló que la pandemia retrasó los trabajos, dijo que ya se dispuso una cautela judicial en el edificio, al que ya no entrará nadie hasta las excavaciones. Este trabajo, acotó además, se suma a las excavaciones ya activas en distintos destacamentos de las Fuerzas Armadas, donde la búsqueda de restos de desaparecidos no cesó pese a que se cerraron algunas áreas por no hallarse ningún indicio. "Tenemos en este momento dos excavaciones, dos predios que están activos, uno es el Batallón 14 de Paracaidistas de Toledo (sureste), y otro es el Servicio de Material y Armamento (...), sigue bastante activo el programa de búsquedas y hay otros lugares que están siendo estudiados", concluyó al respecto.