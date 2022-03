Gobierno de Bashagha jura el cargo pese al rechazo del Ejecutivo en funciones

Trípoli, 3 mar El gabinete del primer ministro designado por el Parlamento (este) de Libia, Fathi Bashagha, tomó hoy posesión pese a la ausencia de varios de sus ministros y la negativa del jefe del Ejecutivo en funciones, Abdelhamid Debeibah, de abandonar el poder antes de celebrar elecciones el próximo mes de junio. La ceremonia, celebrada en la ciudad de Tobruk, contó con la presencia de 23 de los 38 integrantes de su equipo- el más numeroso de la historia del país, con tres vice-ministros, seis secretarios de Estado y 28 ministros-, aunque no asistieron los miembros del Consejo Presidencial, la Corte Suprema o representantes de delegaciones diplomáticas. "Algunos están tratando de arrastrarnos a la guerra y las luchas internas pero no les daremos esa oportunidad. No derramaremos una sola gota de sangre", declaró Bashagha, poderoso exministro del Interior nombrado el pasado 10 de febrero para liderar una nueva etapa de transición, y aseguró que estudia todas las opciones para tomar el poder a través de la ley y no por la fuerza. Horas antes, el titular designado para la cartera de Economía y Comercio, Jamal Salem Shaaban, presentó su dimisión a través de las redes sociales al considerar que el proceso de voto no fue transparente y que el nuevo Ejecutivo "devolverá el país a la guerra y la destrucción". Según el presidente de la cámara, Aquila Salah, el hemiciclo otorgó este martes la confianza por mayoría aunque varios diputados desmintieron su asistencia y le acusaron de manipular las cifras y no respetar el quórum requerido. Bashagha denunció hoy que las autoridades de Trípoli (oeste) cerraron el espacio aéro para impedir que los miembros de su gabinete se desplazaran a Tobruk, a 1.200 kilómetros de distancia de la capital, para participar en el juramento del cargo. En declaraciones a Efe, su consejero político, Ahmed Rouyati, afirmó que los ministros de Exteriores y de Cultura fueron "secuestrados" en la ciudad-Estado de Misrata por milicias afiliadas al Gobierno de Unidad Nacional (GNU), en el poder desde febrero de 2021. Debeibah calificó al gobierno rival de "ilegal" e insistió en respetar el calendario electoral presentado por su administración: legislativas el 30 junio y un referendum constitucional previo a las presidenciales, todavía sin fecha. La jefa de la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL), Stephanie Williams, instó a las partes a abstenerse de una escalada de provocación y violencia y defendió el inicio inmediato de las consultas para establecer una base constitucional que permita llevar a cabo los comicios lo antes posible. El proceso de transición se enfrenta a un nuevo cisma en el poder legislativo como ya ocurrió en 2014 con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), sostenido por la ONU en Trípoli (oeste); y otro asentado en la ciudad de Tobruk (este), bajo la tutela del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del país. Después de que la Comisión Electoral aplazara las presidenciales del 24 de diciembre a sólo 48 horas del escrutinio, la cámara considera que el mandato de Debeibah expiró tras no lograr su cometido: unificar las instancias nacionales, mantener el alto el fuego y celebrar elecciones. Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyó a la victoria de los distintos grupos rebeldes contra el déspota Muamar al Gadafi, en el poder durante 42 años. EFE mak-nrm/pddp