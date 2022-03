Engancharse a la liga y a la permanencia en Mendizorroza

(Actualiza el once probable del Sevilla tras conocerse su convocatoria) Vitoria/Sevilla, 3 mar Alavés y Sevilla se enfrentan en Mendizorroza en LaLiga con el objetivo albiazul de engancharse a la salvación y la intención hispalense de agarrarse a la pelea por el título liguero. Los vitorianos regresan a su feudo, donde ganaron su último duelo ante el Valencia, y lo hacen tras arrancar un valioso punto en Getafe, el primero lejos de casa desde la llegada de José Luis Mendilibar. El conjunto vasco comienza a parecerse más a los equipos aguerridos e intensos del técnico vizcaíno, pero todavía tiene lagunas importantes, sobre todo, de cara a portería. Las ocasiones de gol que genera no son muchas, por lo que la efectividad de los babazorros debe ser mayor si quieren doblegar a sus rivales. Aquí Joselu Mato cumple un papel fundamental con 12 dianas en su cuenta particular. Las bajas y las sanciones obligarán a los alavesistas a cambiar el “once” y es posible que Mendilibar renuncie a seguir con la misma idea de mantener a tres jugadores en el centro del campo, como ha repetido en los tres últimos encuentros. Precisamente esa zona es la más castigada para este duelo debido a las bajas del senegalés Mamadou Loum por sanción y de Tomás Pina con molestias musculares que le han impedido entrenarse estos días. Toni Moya y Pere Pons son candidatos a ocupar su puesto y acompañar a Gonzalo Escalante en una zona clave para poder completar con éxito la presión y la salida de balón de un equipo que agradece no tener que recorrer muchos metros para llegar a la otra portería. Martín Aguirregabiria será otra de las bajas tras una mala noche que le ha dejado debilitado para este viernes, aunque en las últimas jornadas es el argentino Nahuel Tenaglia el que ocupa la banda derecha. Jason Remeseiro podría recuperar el flanco diestro y Manu Vallejo opta a acompañar a Joselu en punta. El Sevilla se presenta en Vitoria relanzado en lo moral y deportivo después de su convincente triunfo del pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán (2-1) en el derbi ante el Betis, lo que le mantiene holgadamente como segundo en la clasificación, ahora con ocho puntos de ventaja sobre el tercero, precisamente su 'eterno rival', y a seis del líder, el Real Madrid. El equipo de Lopetegui es el más solvente del torneo como local, condición en la que de sus trece comparecencias ha ganado diez partidos y solo cedió tres empates, pero como foráneo, sin tener malos números, sí ha encadenado los tres últimos desplazamientos sin ganar, aunque tampoco perdió, pues su última derrota en LaLiga se remonta al 2-1 encajado en el Santiago Bernabéu el pasado 28 de noviembre. Después ganó como visitante en Bilbao y en Cádiz, con sendos 1-0, y tras esos triunfos empató en los campos del Valencia (1-1), Osasuna (0-0) y Espanyol (1-1), con lo que el propósito ahora es retomar la senda del triunfo fuera del Sánchez-Pizjuán para seguir fuerte en esa segunda plaza del torneo y mantener el sueño de que el líder dé algún que otro traspiés. Para ello, el técnico guipuzcoano sigue con la planificación de cada encuentro pendiente de los futbolistas con los que cuenta en una plantilla mermada desde hace muchas semanas entre lesiones, covid-19, sanciones o incluso convocatorias de futbolistas para sus selecciones nacionales. Ante el Betis se lesionó el mediapunta argentino Alejandro 'Papu' Gómez y se resintió de sus dolencias el central brasileño Diego Carlos, sustituido al descanso. Ambos son bajas para Vitoria y, además, se les han unido por el mismo motivo otro argentino, el lateral Gonzalo Montiel, y otro brasileño, Fenando Reges, mediocentro clave para el equilibrio de su equipo. Con Jesús Navas ya recuperado para el lateral derecho después de tres meses y medio ausente por mermas físicas, otro jugador lesionado de larga duración, el mediapunta argentino Erik Lamela, ha vuelto a trabajar con el grupo esta semana, pero aún es precipitada su vuelta al equipo. El delantero francés Anthony Martial, que salió lesionado el 20 de febrero en el partido ante el Espanyol y causó baja posteriormente en el de la Liga Europa ante el Dinamo Zagreb y también el domingo frente al Betis, se ha incorporado también estos días a los entrenamientos de la plantilla, aunque tampoco está entre los convocados. En este recuento de la enfermería se encuentra fuera de los entrenamientos el defensa neerlandés Karim Rekik, que se lesionó el 17 de febrero en la ida de la eliminatoria europea y desde entonces es baja, mientras que el extremo Suso Fernández padece una dolencia de larga duración que sufrió el pasado octubre en el tobillo. Por contra, ya están disponibles el central francés Jules Koundé y el extremo argentino Lucas Ocampos, que fueron baja el domingo por sanción ante los verdiblancos y que tienen grandes opciones de retomar la titularidad. Alineaciones probables: Alavés: Pacheco; Tenaglia, Laguardia, Lejeune, Duarte; Moya, Escalante, Jason, Rioja; Vallejo y Joselu. Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Tecatito Corona, Rakitic, Ocampos; y En-Nesyri. Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Estadio: Mendizorroza. Hora: 21.00. --------------------------------------------------------------- Puestos: Alavés (19º, 21 puntos); Sevilla (2º, 54 puntos). La clave: La intensidad y la inercia del Sevilla. El dato: El Sevilla ha puntuado en cuatro de las cinco últimas visitas a Vitoria. La frase: Mendilibar: “El Sevilla no regala nada.” El entorno: El Sevilla fue uno de los más interesados en Joselu el pasado verano. EFE --------------------------------------------------------------- 1011598 jd

