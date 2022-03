El Tondela pone pie y medio en su primera final de Copa

Redacción deportes, 3 mar El Tondela puso pie y medio en su primera final de la Copa de Portugal, tras imponerse este jueves por 3-0 al Mafra, conjunto de la segunda división, en un encuentro de ida de semifinales en el que brilló el defensa español Manu Hernando, que encarriló a los 67 minutos el triunfo local con un gol de cabeza. Hernando, formado en la cantera del Real Madrid y que llegó a formar parte de la selección española sub-21, no desaprovechó un centró al área del brasileño Bebeto para establecer el momentáneo 2-0. Goles que premiaron la mayo ambición del conjunto dirigido por el técnico español Pako Ayestarán que en los diez primeros minutos de juego ya contabilizaba dos peligrosos remates por medio de Tiago Dantas y Rafael Barbosa. No obstante, el Tondela tuvo que esperar hasta los minutos finales de la primera mitad para poder abrir el marcador gracias a un gol del centrocampista Tiago Dantas, que no desaprovechó un fallido despeje del defensa visitante Guilherme Ferreira para establecer el 1-0 a los 39 minutos. Marcador que no aplacó la vocación ofensiva del conjunto local, que encarriló la eliminatoria a los 67 minutos con el gol de Manu Hernando, que firmó su segundo tanto en el torneo copero tras marcar ante el Camacha en los treintaidosavos de final. Un resultado que se encargó de redondear para el Tondela, que pelea en la Liga por no descender de categoría, el brasileño Neto Borges, que no desaprovechó un pase de Rafael Barbosa, para establecer a los 75 minutos el 3-0. Goles que pusieron al Tondela con pie y medio en la final de Copa en espera del duelo que deberá disputar en el campo de un Mafra, que soñó con reengancharse a la eliminatoria con un gol del delantero neerlandés Stevy Okitokandjo a falta de dos minutos para el final. Un tanto que no llegó a subir al marcador, tras decretar el colegiado a instancias del videoarbitraje, una falta previa del atacante visitantes sobre el defensa Ricardo Alves.EFE jv/sab