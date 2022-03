El PSG asegura que no se ha planteado sustituir a Pochettino

París, 3 mar "Nunca hemos pensado en cambiar al entrenador" Mauricio Pochettino, aseguró el director deportivo del París Saint-Germain, Leonardo, que desmintió haber estado en negociaciones a finales del pasado año con Zinedine Zidane u otro técnico. "Antes de que viniera aquí, Pochettino estaba entre los cinco mejores entrenadores y sigue estando ahí. Vemos la progresión, aunque han pasado muchas cosas. Le veo cada día más implicado porque, con el tiempo, cada vez conoce mejor el contexto", señaló a L'Equipe. Leonardo reconoció que el técnico argentino "ha tenido momentos de duda" sobre su continuidad porque "ha atravesado periodos difíciles" y eso ha generado "rumores de salida". "Pero él dice que ningún club le ha llamado y a nosotros nadie nos ha contactado", indicó. Agregó que la colaboración con Pochettino no es a corto plazo y negó que le falte motivación. "Un entrenador en su situación ¿cómo puede no estar motivado? Si tienes una plantilla así, la Liga de Campeones por delante y estás en el PSG, donde han jugado todas las estrellas, incluido tú... No veo que sea un asunto de debate", señaló. EFE lmpg/ac/og