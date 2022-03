El mando ucraniano asegura que mantiene la ciudad de Mariúpol

Kiev, 3 mar El mando militar ucraniano informó hoy de que las tropas rusas continúan su ofensiva en el sureste de Ucrania, pero no han conseguido su principal objetivo en esa región: la captura de Mariúpol, ciudad de casi medio millón de habitantes a orillas del mar de Azov. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo estoicamente determinados frentes y contraatacando y bloqueando las fuerzas de los ocupantes en distintos sectores", señaló el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado publicado en Facebook. Según el parte castrense, las tropas rusas llevan a cabo ofensivas junto a las localidades de Novye Aidar (región de Lugansk), Volnovaja y la ciudad de Mariúpol (región de Donetsk). "No obstante, no han conseguido su objetivo principal: capturar Mariúpol y alcanzar las fronteras administrativa de Donetsk y Lugansk", subrayó el mando ucraniano. En cuanto a la situación en torno a Kiev, agregó que fuerzas ucranianas han contenido el avance de las tropas rusas desde el noreste y el este, junto a las ciudades de Chernígov, Sumy y Nezhina, entre otras. Los militares ucranianos indicaron que las fuerzas rusas intentan acceder a la capital ucraniana desde el norte con ataques junto Vyshgorod, ciudad satélite de Kiev, y otras localidades. Esta madrugada la capital de Ucrania se vio sacudida por una serie de potentes explosiones. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznivkov, hizo hoy un llamamiento a la "resistencia total" contra las tropas rusas y a aumentar la presión sobre el enemigo. "Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total", señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook. Agregó que el Ejército ucraniano "rechaza con éxito" los ataques frontales de la fuerzas rusas y aniquila sus columnas. Este miércoles, por primera vez en siete días de ofensiva militar, Rusia admitió la muerte de 498 soldados rusos en la guerra, además de 1.597 militares heridos. Pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró anoche en cerca de 9.000 las bajas mortales del Ejército ruso desde el comienzo de invasión.