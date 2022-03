El chileno Eduardo Vargas afirma que quiere continuar en el Atlético Mineiro

Sao Paulo, 3 mar El delantero chileno Eduardo Vargas dijo este jueves que es "feliz" en el Atlético Mineiro, último campeón de la liga brasileña, y que le gustaría renovar su contrato con el club de Belo Horizonte, que termina el próximo mes de diciembre. "Me gustaría renovar, quiero quedarme aquí. Estoy feliz. Iremos viendo en el día a día", afirmó el futbolista de 32 años en una rueda de prensa. Vargas, que llegó al Mineiro en noviembre de 2020 procedente del Tigres mexicano, reveló que todavía no se ha puesto en contacto con la dirección deportiva para tratar el asunto, aunque el club ya ha manifestado su interés en prorrogar su contrato. El atacante, exjugador del Nápoles italiano, el Valencia español y el Hoffenheim alemán, entre otros clubes, recaló en el conjunto minero a petición del argentino Jorge Sampaoli, entonces técnico del equipo. En 2021, pese a la salida del exseleccionador de Chile y Argentina, demostró ser una pieza importante, aunque a menudo secundaria, para el Mineiro, en una temporada de tremendo éxito con la consecución de la Liga y la Copa de Brasil. Siempre ha rendido a un buen nivel, ya sea saliendo desde el banquillo o de inicio cuando alguno de los delanteros titulares estaba sancionado o lesionado. La salida del goleador hispano-brasileño Diego Costa le ha acercado a la titularidad, aunque continúa por detrás de los brasileños Hulk y Keno, y del mediapunta argentino Matías Zaracho. Vargas señaló que le gustaría "ser titular siempre, en cualquier equipo y hasta en los entrenamientos", aunque el hecho de no tener la vitola de indiscutible no parece ser un problema para su continuidad. EFE cms/ed

