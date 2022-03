EE.UU. reabre tras 4 años su consulado en Cuba para visados migratorios

La Habana, 3 mar Estados Unidos reanudará la emisión de visados de migrante en La Habana tras un parón de cuatro años, dentro de la "expansión paulatina" de la actividad consular, aunque de forma "limitada" y sin plazos fijos. Un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. informó este jueves a los medios en La Habana del paso decidido por Washington, que se inserta dentro de una estrategia "más amplia" de diálogo diplomático y con la sociedad civil. La emisión del visado de inmigrante en Cuba es parte del interés del Gobierno de Estados Unidos de que "sigan las formas legales y correctas de emigrar", aseguró esta fuente. Las personas que están interesadas en salir de Cuba deben hacerlo por la vía "legal y segura", explicó un diplomático, después de que en los últimos meses se intensificaron los flujos migratorios de la isla a EE. UU. En respuesta a Efe, el representante estadounidense aseguró que la decisión es para "facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil", y desestimó algún vínculo con el aumento de la cantidad de cubanos intentando llegar a territorio estadounidense. "Es importante que el público sepa que se están empezando a mover los servicios acá", completó. El anuncio se ofreció sin detalles de fecha, cantidad de personal diplomático que se trasladaría a legación en La Habana o cifras de cuántas personas han solicitado este tipo de visado. Pese a la reapertura, indicó la embajada en un comunicado, "el principal centro de procesamiento de las visas migratorias para cubanos seguirá siendo la Embajada de Estados Unidos en Guyana". El funcionario explicó además que los acuerdos migratorios entre ambos países "todavía están vigentes", pese a la suspensión decretada en 2017 -fuertemente criticada por La Habana-, y señaló que el objetivo es "llegar cuanto antes a una reanudación completa de todos los servicios". AUMENTO DE LA MIGRACIÓN Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) refieren que en enero pasado, último mes del que se tienen registros, se detuvo a 9.827 inmigrantes cubanos, cerca de 13 veces más que los 732 del mismo mes de 2020. Los cubanos también intentan llegar a Estados Unidos por mar a través del peligroso Estrecho de la Florida. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el actual año fiscal, la Guardia Costera ha interceptado en el mar a 730 cubanos. Un total de 1.019 personas fueron devueltas a Cuba por las autoridades estadounidenses en 2021 por tratar de ingresar de forma irregular en su territorio, según datos del diario oficial cubano Granma que también alerta del incremento de migrantes. CUBA RESPONSABILIZA A EE. UU. Las autoridades cubanas no han reaccionado por el momento al anuncio de este jueves, pero sí han responsabilizado en varias ocasiones a Estados Unidos del incremento del flujo migratorio irregular y lo ha acusado de incumplir los acuerdos migratorios. "Hay una cuota muy alta de responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos en el flujo irregular de ciudadanos cubanos y salidas ilegales por la vía marítima" y otras rutas, aseguró recientemente en una conferencia de prensa el director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería cubana, Ernesto Soberón. El diplomático criticó que se presente a Cuba como la responsable de estos flujos migratorios. Dijo que en 2017, cuando la cooperación bilateral era efectiva y todos los países involucrados -incluido Estados Unidos- cumplían los acuerdos migratorios, Washington reconoció una disminución "drástica" del flujo irregular. En todos los casos, añadió, el objetivo es garantizar una migración "ordenada y segura, y al mismo tiempo crear un mecanismo para evitar las formas irregulares". Soberón reiteró que Estados Unidos incumple lo pactado bilateralmente en referencia a la entrega de 20.000 visas al año para cubanos, además de restringir las remesas y endurecer las sanciones económicas, algo que a su juicio alienta la migración irregular. El Gobierno cubano atribuye ese aumento de la migración también a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en Estados Unidos al año y un día de permanecer en ese país. La suspensión del procesamiento y otorgamiento de visas de inmigrante y de no inmigrante en el Consulado estadounidense en La Habana, así como el traslado de estos trámites a terceros países, ha fomentado también las salidas ilegales, argumenta el Gobierno cubano. LOS "INCIDENTES DE SALUD" Estados Unidos redujo al mínimo la actividad y el personal de su Embajada en La Habana en 2017, luego de que casi una treintena de sus diplomáticos sufriera unos misteriosos "incidentes de salud" cuyos motivos aún no han sido aclarados. Washington responsabilizó en un primer momento del denominado "síndrome de La Habana" al Gobierno cubano, argumentando que se trataba de un tipo de ataque sónico, pero la propia inteligencia estadounidense descartó recientemente esta tesis. Cuba negó en todo momento cualquier relación con estos incidentes. A este respecto, el funcionario del Departamento de Estado dijo este jueves que las "afectaciones son verdaderas: esto es un pelea para nosotros". "Estamos tratando de entender qué paso", comentó esta fuente. EFE lbp/int (audio)(foto)(video)