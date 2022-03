EEUU establece línea con Ministerio ruso de Defensa para evitar encontronazos

Washington, 3 mar Estados Unidos ha establecido una línea directa de comunicación con el Ministerio ruso de Defensa para evitar encontronazos no deseados entre las fuerzas rusas y los soldados estadounidenses desplegados en países aliados en el este de Europa, dijo a Efe una fuente del Pentágono. Un funcionario de Defensa estadounidense indicó que esa línea se estableció el 1 de marzo "con el propósito de evitar errores de cálculo, incidentes militares y una escalada" de la tensión entre las dos potencias. La fuente agregó que la medida se enmarca dentro de los canales que EE.UU. mantiene para abordar con Moscú "asuntos de seguridad cruciales" durante una contingencia o emergencia. Rusia comenzó hace una semana la invasión de Ucrania, que ha causado más de 2.000 civiles muertos, según los cálculos del Servicio Estatal de Emergencia ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso admitió el miércoles el fallecimiento de 498 soldados rusos, además de 1.597 militares heridos, en el conflicto. EE.UU. llevaba desde hace semanas advirtiendo de un agresión rusa de Ucrania, y en el marco de estas advertencias ha desplegado a más de 6.000 soldados de forma temporal en países del flanco este de la OTAN como Rumanía, Alemania o Polonia. Además, EE.UU, tiene a más de 80.000 militares que se encuentran en el continente europeo en misiones permanentes o rotatorias. En su propio territorio, EE.UU. mantiene a 8.500 uniformados en "alerta elevada" listos para ser enviados a Europa si es necesario. Desde el principio, el Gobierno estadounidense ha insistido en que no iba a desplegar ningún efectivo en Ucrania, y ha asegurado que no busca ningún enfrentamiento directo con los soldados rusos. EFE ssa/afs