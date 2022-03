Economía de México está "resistiendo" a crisis de Ucrania, dice López Obrador

Ciudad de México, 3 mar La economía y la moneda mexicana están "resistiendo" a la crisis generada por la invasión de Rusia en Ucrania, afirmó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presumió de la estabilidad del tipo de cambio y el precio del petróleo. En un informe sobre el estado de la economía de México, el mandatario comentó que el país "va bien, a pesar de los pesares" y "está saliendo de la pandemia", aunque está "ahora enfrentando la guerra". "La invasión de Rusia a Ucrania, y la reacción que ha provocado esta confrontación bélica, y afortunadamente también vamos saliendo, en este caso nuestra moneda está resistiendo, y esperemos que no nos afecte en lo económico y en lo social", manifestó en su rueda de prensa diaria. Sus declaraciones se producen ocho días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, definida como "operación militar especial" por el presidente ruso, Vladímir Putin. Pese a las preocupaciones iniciales para México, en la conferencia de López Obrador se destacó que el tipo de cambio cerró febrero en 20,47 pesos por dólar estadounidense, una depreciación de apenas 0,5 % frente al inicio de esta Administración, en 2018. Además, la mezcla mexicana de petróleo cerró febrero en 91,80 dólares por barril, según Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete presidencial y encargado de los Programas para el Desarrollo. De hecho, en medio del conflicto, el crudo mexicano cotizó este miércoles en 105 dólares por barril, su mayor precio en nueve años. Aun así, López Obrador "lamentó mucho que haya guerra" al referirse a Rusia de manera directa. "No queremos nosotros la violencia, somos pacifistas, y no queremos que gente inocente sufra, padezca”, manifestó. El mandatario reconoció posibles afectaciones por la compra de fertilizantes en México, donde más del 60 % de este insumo es importado, con Rusia y China como los principales proveedores. El presidente, quien ha descartado "represalias del tipo económico", indicó que México seguirá comprando fertilizantes a Rusia. “Sí (seguirá la compra de fertilizantes a Rusia), el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y el flete está teniendo incremento”, admitió a pregunta expresa. Ante problemas en el abastecimiento mundial de trigo y cebada, que se cultivan en Rusia y Ucrania, López Obrador expuso que ha sugerido a Estados Unidos fortalecer las cadenas de valor de la región. “Eso es lo que estamos proponiendo al Gobierno de Estados Unidos, el fortalecer toda la actividad productiva comercial en América del Norte, en una primera etapa, y luego en toda América", comentó. El mandatario reiteró que la coyuntura demuestra que México debe apostar a la autosuficiencia de combustibles, fertilizantes y alimentos, por lo que reafirmó su plan de "rescate" a Petróleos Mexicanos (Pemex).