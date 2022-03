Con su joven promesa Mauro Méndez, el Wanderers busca extender su liderato

Montevideo, 3 mar Con un promedio de tres goles en 26 minutos, Mauro Méndez se convirtió en la nueva promesa del Montevideo Wanderers, equipo que busca este fin de semana, durante la quinta fecha, extender su liderato en el Torneo Apertura del fútbol uruguayo. El "bohemio" visitará el recién ascendido y 'pionero' del balompié uruguayo, el Albion, que en la pasada fecha consiguió su primer triunfo en la Primera División local. Para este encuentro, los dirigidos por Daniel Carreño se apoyarán en el buen momento de Méndez, de 23 años, y no parece que haya modificaciones en el once titular para el choque del próximo domingo. Detrás de los líderes, con un punto de diferencia, se encuentran el Deportivo Maldonado y el Danubio, quienes en este quinta fecha se medirán ante el Liverpool y Peñarol, respectivamente. Maldonado buscará sumar su tercer triunfo en fila después de que en la pasada jornada lograran remontar el marcador y vencer 1-2 ante el Rentistas con dos goles de Enzo Borges. En tanto, el Danubio, otro de los cuadros históricos del país y que ascendió en este temporada, recibirá en casa al Peñarol, que se ubica en la duodécima posición de la tabla con solo un triunfo. A pesar de que el equipo franjeado no ha podido en casa con su rival en las últimas cinco presentaciones, buscará revertir la historia sin modificaciones en sus titulares para continuar en lo alto de la tabla ante un Peñarol que viene de ganar el Clásico ante el Nacional (1-0). Los tricolores, décimos con solo una victoria, recibirán en el Gran Parque Central al Montevideo City Torque en un partido complicado, ya que no contarán con su principal figura, Brian Ocampo, por lesión, así como la de los jugadores Emanuel Gigliotti, Juan Manuel Izquierdo y Renzo Sánchez. Sin embargo, tendrán el retorno de uno de sus referentes, Matías Zunino. En otro encuentro, el Plaza Colonia, que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores por el boliviano The Strongest, buscará reponerse de este golpe en el plano local cuando se mida en Montevideo al Defensor Sporting. Además, River Plate recibirá al Cerro Largo y el Fénix hará lo mismo ante el Boston River mientras que el Cerrito y Rentistas cerrarán la quinta fecha. - Encuentros de la quinta jornada del Torneo Apertura: 04.03: Deportivo Maldonado-Liverpool. 05.03: River Plate-Cerro Largo, Danubio-Peñarol y Defensor Sporting-Plaza Colonia. 06.03: Fénix-Boston River, Albion-Wanderers y Nacional-Montevideo City Torque. 07.03: Cerrito-Rentistas.