Comercio de arte antiguo en Oriente Medio, entre "cachivacheros" y custodios

El Heri (Líbano), 3 mar El empresario y coleccionista de arte libanés Jawad Adra devolvió en las últimas semanas centenares de artefactos históricos de su museo privado a Siria e Irak entre la polémica generada sobre la procedencia de las piezas, el expolio del arte y las complejidades del comercio de antigüedades en Oriente Medio, un duelo entre "cachivacheros" y custodios. En una entrevista con Efe en el Museo Nabu, que cofundó en 2018 en una aldea costera del norte del Líbano, Adra reconoce que existe un "problema con las colecciones (privadas) apilándose en casas y galerías" y se pregunta cuál es la mejor forma de proceder cuando una sala de subastas pone a la venta piezas de dudosa procedencia. "¿Es mejor no comprarlos, es mejor parar la venta y decirles que no deberían estar vendiendo estos artículos? ¿Es mejor realmente comprarlos y, como hicimos nosotros, tenerlos en grupo; transcribirlos, compartirlos con otra gente, y luego devolverlos a su país de origen?", planteó. En ese sentido, el empresario distingue entre dos tipos de coleccionistas: los "cachivacheros" y los "custodios", un grupo este último en el que él mismo se incluye por haber dedicado 14 años a transcribir, preservar y literalmente hornear para evitar su desintegración cada una de las 331 tablillas de arcilla de escritura cuneiforme que devolvió a Irak el pasado 6 de febrero. Esa devolución llegó apenas días después de que Adra entregara cinco estatuillas y piedras funerarias romanas al Museo Nacional de Damasco. UN PROCESO ETERNO Hace alrededor de un lustro, una casa londinense suspendió la subasta de parte de una estatua asiria después de que Adra y su equipo alegasen que había sido sacada de Siria a principios de los 2.000, un caso para el que tenían "argumentos legales" y "pruebas" de satélite del lugar de excavación. La Convención de la Unesco sobre la materia, sin efecto retroactivo, estipula que un Estado puede reclamar propiedad cultural robada o sacada ilegalmente de su territorio a partir de la fecha en la que ambos países involucrados ratificaron el texto, que entró en vigor en 1972. "Hasta ahora todavía estamos en los tribunales tratando de repatriarla a Siria, porque el dueño tiene argumentos legales", indicó Adra sobre la escultura asiria. Amante del coleccionismo desde niño, su repertorio de sellos y monedas evolucionó de adulto hacia objetos mucho más valiosos de subastas en París, Londres o Nueva York. Ahora su familia posee una colección "enorme" de antigüedades REGISTROS Y SEGURIDAD EN LOS YACIMIENTOS A juicio de Adra, la protección del patrimonio regional pasa por poner seguridad en los yacimientos arqueológicos y crear registros exhaustivos de las antigüedades en manos de museos y coleccionistas. En este sentido, aplaude el polémico Decreto 3065 aprobado por el Gobierno libanés en 2016, que promueve el registro de piezas por parte de sus poseedores privados y a cambio les exime de "responsabilidad criminal" en relación a las mismas. "Al menos este decreto anima a la gente a registrar, una vez que está registrado no lo puedes vender excepto de forma local y cuando lo vendes localmente tienes que declararlo, y el Ministerio de Cultura lo tiene que aprobar", sentenció el coleccionista. Aboga por la participación del pueblo en la protección del patrimonio, ya que éste no pertenece "a ningún Estado" sino a las diferentes "generaciones", y alerta de los peligros de la gestión política recordando la destrucción de los Budas de Bamiyan, en el centro de Afganistán, en 2001. "Estas estatuas habían estado ahí desde siempre y nadie las tocó, ¿por qué los talibanes decidieron de pronto que querían destruirlas en ese momento? (...) Fue una declaración contra el poder", sentenció Adra, en referencia a su demolición por motivos religiosos tras casi un lustro de mandato talibán en el país. CULTURA SIN FRONTERAS También lamenta la adquisición de valor comercial de las antigüedades, que las puso en peligro y fomentó su dispersión por el mundo en cuanto se convirtieron en objetos "comercialmente lucrativos". Para el coleccionista, la misión del Museo Nabu es "traer de vuelta" ese patrimonio, pero no necesariamente a su país concreto de origen. Quisiera ver exposiciones itinerantes y colaboraciones entre los distintos museos más allá de las fronteras nacionales. "Me gustaría ver objetos de Beirut en Damasco y Bagdad, porque en esta área hay una cultura común (...) Entonces la gente descubriría que los fenicios no son libaneses, los sumerios no son iraquíes y los tadmurianos no son sirios", indicó. Noemí Jabois