Chile cumple dos años de pandemia con pacientes graves y muertes disparadas

Santiago de Chile, 3 mar Chile cumplió este jueves dos años desde que se registró el primer caso de covid-19 en momentos en que la variante ómicron ha elevado los pacientes graves y las muertes hasta cifras no vistas en meses. "Quiero agradecer a todos y cada uno de los héroes anónimos que tanto les debemos. Gracias a todos quienes trabajaron tan duro durante este difícil tiempo de pandemia", dijo el mandatario Sebastián Piñera, desde el palacio de La Moneda, durante un acto en homenaje al personal sanitario. El evento coincidió con una jornada en la que se registraron 272 fallecidos por covid-19, una cantidad que no se da desde junio de 2020, cuando el país atravesaba los momentos más duros de la primera ola, con los hospitales colapsados y el 90 % de la población confinada. La contagiosa variante ómicron disparó en enero y febrero los contagios hasta cifras nunca antes vistas en pandemia, rozando los 40.000 infectados diarios. Desde hace dos semanas, los casos nuevos han ido disminuyendo -en la última jornada se sumaron 23.395-, pero los pacientes en unidades de cuidados intensivos se mantienen por encima del millar, pese a la alta vacunación. El mandatario destacó precisamente el despliegue de una de las campañas de inmunización más veloces del mundo, que alcanza con dos dosis al 93 % de la población; con tres, a más de 13 de los 19 millones de habitantes del país, y con cuatro inyecciones, a más de 1,3 millones. "Seguimos viendo un descenso en los casos confirmados, también con una positividad a la baja en conjunto con los casos activos", dijo en una rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris. Pese a ello, Paris confirmó que no tienen intención de suprimir el plan gubernamental que impone diferentes protocolos sanitarios según cada barrio en función de la situación epidemiológica. Chile es uno de los países con más restricciones para frenar la propagación del virus, con mascarilla obligatoria en interiores y exteriores, un carné de vacunación para poder acceder a ciertos espacios y actividades y con estrictos protocolos para turistas extranjeros. Las medidas no han variado pero, desde la llegada de ómicron, las autoridades redujeron los aforos en la mayor parte de las regiones, una restricción que están empezando a aflojar en algunas ciudades, incluida la capital. El país suma un total de 3,1 millones de contagios y 42.683 muertes desde la llegada del virus hace dos años. EFE pnm/mmm/cpy