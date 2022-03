Brasil intenta obtener fertilizantes ante escasez por guerra

(Bloomberg) -- Los agricultores brasileños están teniendo problemas para obtener fertilizantes para la próxima cosecha de soja después de la invasión de Rusia, uno de los principales proveedores, a Ucrania, un golpe para los productores que ya enfrentan costos crecientes.

En Brasil, el importador de fertilizantes más grande del mundo, los productores generalmente compran nutrientes para cultivos meses antes de que comience la temporada de siembra para asegurar sus costos. Con la guerra en Ucrania, las empresas de fertilizantes y los minoristas se han mostrado reacios a proporcionar cotizaciones de precios de los nutrientes para cultivos.

La nación sudamericana, que lidera las exportaciones mundiales de soja, café y azúcar, necesita importar alrededor del 80% de su demanda de fertilizantes. Eso es importante para los mercados a nivel mundial porque las perspectivas de una menor disponibilidad de nutrientes para los cultivos y el aumento de los costos podrían empeorar las perspectivas de inflación de los alimentos.

“Esta situación está obstaculizando la planificación de los agricultores para la próxima cosecha”, dijo Bartolomeu Braz Pereira, presidente del grupo agrícola Aprosoja. “Es otro desafío para nosotros en medio del aumento de los costos”.

Para el Gobierno brasileño, los precios de los alimentos subirán producto de la guerra, dijo a ministra de Agricultura Tereza Cristina a periodistas el miércoles. Si bien la nación tiene suficientes nutrientes para cultivos disponibles hasta octubre, cuando la siembra de la próxima cosecha está en pleno apogeo, la situación es preocupante, dijo.

La ministra dijo que viajará a Canadá el 12 de marzo para discutir los suministros de potasa y está considerando aumentar las importaciones de urea de Irán. El Gobierno anunciará un plan nacional para impulsar la producción de fertilizantes el 20 de marzo, según Cristina.

Anda, una asociación de empresas de fertilizantes en Brasil que incluye a los principales proveedores Mosaic Inc. y Yara International, dijo que las existencias son suficientes para satisfacer la demanda en los próximos tres meses. Existen preocupaciones sobre el suministro de potasa y nitrato de amonio, ya que Rusia es un proveedor clave para ambos, dijo el grupo el jueves en un comunicado.

Mientras tanto, aquellos que quieren garantizar el suministro luchan por evaluar los niveles de existencias. Con la falta de precios y estimaciones de entrega de los principales proveedores, los minoristas locales han estado evitando vender inventarios, según Marina Cavalcante, analista de Green Markets de Bloomberg.

La Asociación Brasileña de Minería advirtió que la invasión rusa a Ucrania aumenta el riesgo de un alza en los precios y la escasez de fertilizantes, dada la alta dependencia que tiene Brasil de las importaciones de potasio de ambos países, según un comunicado.

Nota Original:

Brazil Struggles to Get Fertilizer Amid Russia Supply Woes (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.