BlackRock suspende compras de valores rusos en sus fondos

(Bloomberg) -- Black Rock Inc., el mayor administrador de activos del mundo, suspendió las compras de valores rusos en sus fondos indexados y administrados activamente luego de la invasión de Ucrania.

La suspensión entró en vigencia el lunes y la empresa está presionando a los proveedores de índices para que eliminen los valores de índices de base amplia, dijo el jueves BlackRock, con sede en Nueva York, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los valores rusos representan menos del 0,01% de los activos de los clientes, principalmente en carteras indexadas, según el comunicado de Rich Kushel, responsable del grupo de gestión de carteras, y Salim Ramji, director global de iShares e inversiones indexadas.

“Continuaremos consultando activamente con los reguladores, proveedores de índices y otros participantes del mercado para ayudar a garantizar que nuestros clientes puedan salir de sus posiciones en valores rusos, cuando y donde las condiciones regulatorias y del mercado lo permitan”, dijeron los ejecutivos.

BlackRock, dirigido por el director ejecutivo Larry Fink, gestionó más de US$10 billones en activos a finales de año.

