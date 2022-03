Bin Salmán: Khashoggi no estaría en una lista de las mil personas a asesinar

Washington, 3 mar El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, defendió su inocencia respecto al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 y sostuvo que en el hipotético caso de que existiera una lista de mil personas para matar, el informador no hubiera estado entre ellas, según una entrevista publicada este jueves por The Atlantic. Bin Salmán añadió que es "obvio" que él no ordenó el asesinato del periodista saudí en octubre de 2018 en el consulado del reino en Estambul (Turquía), según sus declaraciones a la revista estadounidense. "Me ha perjudicado mucho. Me ha perjudicado y ha perjudicado a Arabia Saudí desde el punto de vista de los sentimientos", sostuvo el hombre que mueve los hilos en el país árabe y séptimo de los hijos del rey Salmán bin Abdulaziz. Preguntado sobre dichos sentimientos, Bin Salmán explicó que él comprende la ira, especialmente la de los periodistas, por la muerte de Khashoggi. "Respeto sus sentimientos, pero también tenemos sentimientos aquí, dolor aquí", afirmó Bin Salmán, al tiempo que sostuvo que él es capaz de encajar las críticas. "Si no pudiera, no estaría sentado con usted hoy escuchando esa pregunta". A lo largo de las conversaciones que The Atlantic mantuvo con Bin Salmán en Arabia Saudí, el príncipe se esfuerza en defender su inocencia y en mostrar una imagen moderna de sí mismo. Llega incluso a lamentar que sus propios derechos hayan sido violados, según él, a raíz del asesinato de Khashoggi: "Siento que la ley de derechos humanos no se me ha aplicado", indicó, en referencia a su presunción de inocencia. Uno de los argumentos que utiliza para demostrar su inocencia es que Khashoggi no era alguien suficientemente importante para asesinar. "En mi vida leí un artículo de Khashoggi", apuntó el príncipe, quien destacó que si su país asesinara a autores de editoriales críticos con el reino el periodista fallecido no estaría ni mucho menos en la lista de los 1.000. primeros para asesinar. "Si vas a hacer una operación de ese tipo, contra otra persona, tiene que ser profesional y tiene que ser contra una de las 1.000 primeras", remarcó Bin Salmán ante los periodistas de The Atlántic, que manifiestan su perplejidad ante estas declaraciones. El príncipe agregó que el asesinato de Khashoggi fue "un error enorme" y señaló que "con suerte" no se encontrarán más escuadrones de la muerte, como el que asesinó al periodista en Estambul: "Lo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo". Khashoggi, disidente que residía en Estados Unidos y era columnista del diario The Washington Post, entró en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018 para obtener documentación que necesitaba para poder contraer matrimonio con su novia, Hatice Cengiz. Pero nunca volvió a salir del edificio, ni hasta ahora hay rastros de los restos de su cuerpo. El 31 de octubre de 2018, el fiscal jefe de Estambul, Irfan Fidan, concluyó que muy poco después de entrar en el consulado, el periodista fue asesinado por asfixia y su cuerpo desmembrado. Riad admitió que agentes del Gobierno saudí mataron a Khashoggi en el consulado en Estambul y condenó a cinco personas implicadas, sin ofrecer detalles concretos del juicio, pero el príncipe Bin Salmán negó siempre su implicación. EFE ssa/bpm/pddp