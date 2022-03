Biden, sobre el voto en la ONU: "El mundo rechaza las mentiras de Rusia"

Washington, 2 mar El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este miércoles que "el mundo rechaza las mentiras de Rusia" y muestra "una unidad global sin precedentes" con el "abrumador" voto a favor de una resolución de condena contra Moscú en la Asamblea General de la ONU por su invasión a Ucrania. Así lo indicó Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca en el que acusó a Rusia de ser responsable de "devastadores abusos de derechos humanos" en Ucrania. "El mundo rechaza las mentiras de Rusia. Todos podemos ver lo que está ocurriendo con nuestros propios ojos (...) la crisis humanitaria internacional que estamos viendo desarrollarse en Ucrania en tiempo real", indicó. A su juicio, la votación demuestra "la magnitud de la indignación mundial contra el horrible ataque de Rusia a un vecino soberano" y la unidad global sin precedentes". "No hay espacio para las excusas o la equivocación -remarcó- Rusia es la culpable". La resolución, que no tiene carácter vinculante y exige también la retirada inmediata de las fuerzas rusas, recibió el apoyo de 141 de los 193 estados miembros, con únicamente 5 votos en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea). Mientras, 35 Estados optaron por la abstención (entre los que destacan China, Cuba, India y Sudáfrica) y 12 decidieron no participar en la votación (incluidos Venezuela, Marruecos y Etiopía). Para el secretario general de la ONU, António Guterres, la Asamblea General ha enviado un mensaje "alto y claro" sobre la necesidad de detener las hostilidades y apostar por la diplomacia. Después de meses de tensión, Rusia lanzó el pasado jueves una operación militar en Ucrania, a la que la comunidad internacional, liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE), ha respondido con duras sanciones económicas a Moscú. Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión, denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia admitió hoy la muerte de 498 soldados rusos en la guerra, junto con 1.597 militares heridos. Además, desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula en 874.000 el número de ucranianos que han huido de la guerra desde que comenzó la invasión, la mayoría hacia países vecinos del oeste como Polonia, Moldavia o Rumanía. EFE afs/rrt