Almada asegura que, aunque ganó, Pachuca no mostró su mejor fútbol

Guadalajara (México), 2 mar El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Pachuca mexicano, aceptó este miércoles que, pese a vencer al campeón Atlas y saltar al primer lugar del Clausura, su equipo no mostró su mejor rendimiento. "No fue de los mejores partidos el nuestro, sobre todo en los primeros 15 minutos; después fuimos asimilando el partido, generamos transiciones ofensivas, pero no tuvimos la claridad ni la precisión en el manejo", dijo el técnico. El Pachuca venció al Atlas por 1-0 con gol de Roberto de la Rosa en los minutos finales del encuentro. Almada señaló que el estilo de juego del Atlas complicó el duelo, aunque en el segundo tiempo pudo encontrar variantes que les ayudaron a encontrar el gol. "Hay veces que vamos a jugar mejor y en otras no tanto porque el rival tiene su mérito, pero seguimos buscando y encontramos una recompensa justa hacia el final de esa búsqueda permanente" del arco rival, señaló. Los "Tuzos" lideran la clasificación con 19 puntos de 24 posibles con seis triunfos, un empate y una derrota; tienen 17 goles a favor y 8 en contra. Almada alabó el trabajo de sus jugadores que han logrado que el equipo se coloque como la mejor ofensiva del torneo. El estratega afirmó que el equipo no puede confiarse de la buena racha de resultados que han logrado en el inicio de la liga, pues aún queda más de la mitad de los partidos por disputar. "Hay que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando cosas que tenemos que mejorar. El mérito de la posición es de ellos, han hecho un gran esfuerzo, han trabajado durísimo, pero no hemos logrado nada y todavía queda muchísimo campeonato, vamos por el buen camino", expresó. El Pachuca recibirá este domingo al Tigres, tercero en la clasificación, en la fecha 9 de la liga.EFE mg/gb/msp (foto)