Agenda informativa América de texto para el jueves 3 de marzo de 2022

ESTADOS UNIDOS - Estados Unidos se prepara para adoptar nuevas medidas contra Rusia por la invasión a Ucrania. - La llegada de cubanos a Estados Unidos aumenta tanto por mar como por tierra, en momentos en que EE.UU. parece dispuesto a facilitar la reunificación familiar y a agilizar los servicios consulares en Cuba. - Entrevista con el director dominicano José María Cabral sobre el largometraje "Perejil", con el que devuelve al "pasado oscuro, xenófobo y racista" de República Dominicana. (foto) - La científica hondureña María Elena Bottazzi fue nominada al Nobel de la Paz por una vacuna anticovid para la India, que es la primera para los pobres. (foto) - La NBA aguarda expectante el estreno este domingo de "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (HBO), una serie que desvela los entresijos del mítico equipo de los 80. (foto)(vídeo) CUBA - El encargado de negocios de EE.UU. en Cuba, Timothy Zuniga-Brown, convoca a los medios para realizar un anuncio, mientras se especula sobre la reapertura de los servicios consulares estadounidenses en la isla. (foto)(vídeo) BELICE - Reunión de los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en Belice. PERÚ - El proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en Perú comienza con las diligencias preliminares a exministros de Salud. (foto)(vídeo) - La fiscalía concluye su alegato de acusación en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros, por presuntos aportes recibidos del Gobierno de Venezuela y de Odebrecht para sus campañas electorales. BRASIL - La economía de Brasil creció entre 4,5 y 5 % en 2021, según cálculos previos al anuncio oficial del PIB. - El presidente Jair Bolsonaro anuncia que Brasil estudia rebajar a endemia la pandemia de la covid-19. - El Ministerio de Economía divulga el resultado de la balanza comercial brasileña en febrero NICARAGUA - La Justicia nicaragüense impone la pena a tres líderes opositores que aspiraron a ser candidatos a la Presidencia, además de a otros cuatro dirigentes, que fueron hallados culpables del delito de conspiración. MÉXICO - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva participa en un evento en el Senado mexicano. (foto)(vídeo) - La economía de México está "resistiendo" a la guerra en Ucrania, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. (foto)(vídeo) - El Banco de México divulga la encuesta sobre expectativas del sector privado. - El canal de televisión Lifetime entrega los premios Latin America Lifetime Awards (LALA), un premio creado en homenaje a las mujeres de la región. (foto)(vídeo) - Rueda de prensa de la banda española La Oreja de Van Gogh. (foto)(vídeo) - La industria cervecera mexicana vive una etapa de expansión pese a la pandemia. (foto) - Reporteros Sin Fronteras (RSF) ofrece una conferencia sobre los mecanismos de protección para periodistas en América Latina. - Entrevista a la banda de música norteña Calibre 50. (foto) URUGUAY - Crónica sobre la obra de teatro "El coloquio de las perras".(foto)(vídeo) CHILE - El hasta ayer comandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez declara ante la justicia marcial en calidad de inculpado por supuesta corrupción en un caso incluido en la macrocausa denominada "Milicogate". (foto) - El presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, cerrará su segundo mandato con solo el 42 % de su programa de Gobierno cumplido, según un estudio. - El presidente Sebastián Piñera encabeza un acto de agradecimiento a la sociedad civil por sus acciones en el combate contra la pandemia. (foto)(video) COLOMBIA - La representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presenta el informe anual sobre la situación del país. (audio) - Crónica sobre la labor de los periodistas del departamento de Arauca, donde la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC libran una guerra a muerte. (foto)(vídeo) - Informe sobre la producción de café de Colombia de febrero. ECUADOR - Comienza el viaje de retorno a Ecuador para la mitad de los más de 700 ecuatorianos que han escapado de la guerra en Ucrania, gracias a un vuelo humanitario fletado por el Gobierno. GUATEMALA - Las procesiones vuelven a Guatemala tras dos años de interrupción por la pandemia. (foto)(vídeo) EL SALVADOR - Miembros de organizaciones LGTBI presentan los informes "No muero, me matan" y "Personas LGTBI+Privadas de la Libertad". HONDURAS - El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras designará a los jueces que estudiarán la solicitud de extradición de cuatro hondureños reclamados por Estados Unidos. PARAGUAY - Seguimiento al caso de Juan Carlos Ozorio, quien renunció como diputado tras denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico. PUERTO RICO - La Federación de Alcaldes lleva a cabo su reunión mensual en la que participan varios jefes de agencias del Gobierno. - Concierto del artista del género urbano Farruko en el Coliseo de Puerto Rico. AMÉRICA - Los clics tecnológicos de la semana. DEPORTES Brasil.- Un sorteo define los partidos del duelo Brasil Alemania por la Copa Davis de tenis (vídeo). Uruguay.- Partidos de la fecha 3 del Sudamericano sub17 de fútbol femenino: Perú-Colombia y Ecuador-Uruguay. Uruguay.- Previa de la quinta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo. Panamá.- Análisis sobre el violento asalto a un fanático en las gradas de un estadio en Panamá. Puerto Rico.- Comienza el Puerto Rico Open 2022, el principal torneo de golf en la isla. Colombia.- Partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Olimpia. (foto) Colombia- Previa de la décima jornada de la liga colombiana. EFE Mesa América (57 1) 3214855 Ext. 105 mesaamerica@efe.com cpy-dmt/mf